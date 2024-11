Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 novembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 7 novembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca. In seguito, alle 16.40, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 novembre 2024 - Roma è sempre più vicina. Mancano poche ore all’atterraggio del jet della Forrester in Italia ma il viaggio di Hope, Thomas, Carter, Brooke, Ridge e Steffy non sarà per nulla sereno. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Hope sarà un fascio di nervi a causa della discussione furiosa avuta con Liam prima di partire. Brooke si accorgerà che la figlia è molto nervosa e cercherà di capire cosa possa essere successo ma la ragazza non vorrà dirle nulla e si limiterà a scambiare degli sguardi complici con Thomas. Steffy si renderà conto delle complicità tra suo fratello e la sua sorellastra e li terrà d’occhio per tutto il tempo, facendoli sentire dei sorvegliati speciali. A rendere l’atmosfera meno cupa, ci penserà Carter. Il Walton parlerà di quanto questa esperienza in Italia sarà un successo. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 7 novembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 7 novembre 2024 - grazie all'aiuto dei bambini del quartiere, Ayhan fa a Leyla una romantica proposta di matrimonio. Lei accetta commossa. Intanto, Zeynep mette in atto il suo piano: lascia aperta la porta dell'appartamento di Hakan per permettere a Tarik d'intrufolarsi e rubare le prove di cui il poliziotto è in possesso. Quando Hakan scoprirà che cosa è accaduto, penserà che il responsabile sia Kemal. Secondariamente, l'uomo informa la mora che presto avrà accesso alle impronte digitali rinvenute sul bottone, e così scoprirà chi è il presunto assassino. Nel mentre, l'ingegnere si reca a casa dei genitori per cercare una camicetta di Zeynep senza un bottone; dato che la trova, capisce che i suoi sospetti sono fondati. La giovane lo viene a sapere, e, disperata, tenta il suicidio. Per fortuna, il Soydere la raggiunge per tempo e la salva. Dopodiché, Nihan sorprende Emir annunciando ai giornalisti che il loro matrimonio non è altro che una farsa. Lui contrattacca, annunciando che vuole divorziare e prendersi cura della piccola Deniz; dunque, lascia intendere che la sua intenzione sia di portargliela via. La pittrice lo affronta dicendogli che non ha più paura delle sue minacce. Per finire, il protagonista accompagna Zeynep in centrale, ma qui lei si sente male... Qui la trama completa della puntata pomeridiana e della puntata serale di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 7 novembre 2024 - Mehdi è tornato in libertà, eppure non è ancora del tutto libero. Infatti, ora deve mantenere la parola data a Cengiz, che ha pagato la sua cauzione, prendendo in mano la gestione dei suoi loschi affari. Pertanto, il meccanico sta affrontando le sfide della sua nuova vita, conscio del fatto che la strada che ha davanti sia ancora in salita. Nel mentre, anche Zeynep appare piuttosto scossa dagli ultimi avvenimenti. Quest'ultima si sente isolata confusa, e non soltanto per il turbolento rientro a casa di Mehdi, bensì anche e soprattutto perché sente terribilmente la mancanza di Baris, il quale ormai era divenuto il suo amato punto di riferimento... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 novembre 2024 - Ayala parlerà con Petra e le rivelerà di essere convinto che quanto accaduto durante la caccia non sia un incidente. Il conte confesserà alla cameriera di essere d’accordo con i sospetti di Don Alonso e di voler scoprire, a tutti i costi, che cosa sia successo a suo figlio Feliciano. Intanto il marchese comincerà a tornare indietro sui suoi passi e a pensare che non ci sia alcun sicario appostato per uccidere Curro ma non permetterà ancora al nipote di uscire dalla sua camera, soprattutto non dopo che il ragazzo avrà avuto un brusco sbalzo di pressione. Manuel proseguirà con le sue indagini su Abel e sarà sempre più convinto che il dottore non gli abbia raccontato tutto. Cruz sarà invece molto contenta che suo marito abbia iniziato a rallentare e che non sia più ossessionato con le sue ricerche, mentre Maria fantasticherà ancora su una vita da ricca e condividerà con Salvador la sua idea di lasciare la tenuta per cominciare una vita insieme da un’altra parte. Alle terme, Catalina non riuscirà a togliersi dalla testa il brutto incontro con Mr. Cavendish, mentre Lope rivelerà a Jana di voler dichiarare il suo amore a Vera, ma si troverà bloccato... Qui la trama completa de La Promessa.

