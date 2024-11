Beautiful, Anticipazioni Puntata del 7 novembre 2024: Hope e Thomas sorvegliati speciali. Roma sta arrivando!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 7 novembre 2024. Nella puntata della Soap Hope e Thomas saranno in volo verso Roma ma saranno sorvegliati speciali. Steffy li terrà d'occhio per tutto il tempo!

Roma è sempre più vicina. Mancano poche ore all’atterraggio del jet della Forrester in Italia ma il viaggio di Hope, Thomas, Carter, Brooke, Ridge e Steffy non sarà per nulla sereno. È quello che vedremo nella puntata di Beautiful in onda il 7 novembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Hope sarà un fascio di nervi a causa della discussione furiosa avuta con Liam prima di partire. Brooke si accorgerà che la figlia è molto nervosa e cercherà di capire cosa possa essere successo ma la ragazza non vorrà dirle nulla e si limiterà a scambiare degli sguardi complici con Thomas. Steffy si renderà conto delle complicità tra suo fratello e la sua sorellastra e li terrà d’occhio per tutto il tempo, facendoli sentire dei sorvegliati speciali. A rendere l’atmosfera meno cupa, ci penserà Carter. Il Walton parlerà di quanto questa esperienza in Italia sarà un successo.

Beautiful Anticipazioni del 7 novembre 2024: Hope sull’orlo di una crisi di nervi

Liam e Hope sono ai ferri corti e per la Logan non sarà facile affrontare il lungo viaggio che la porterà in Italia, senza pensare alla discussione appena avuta con suo marito. La ragazza sarà molto giù e avrà paura delle conseguenze che questa litigata – sempre sullo stesso argomento, ovvero su Thomas – avrà sulla sua vita matrimoniale, una volta che avrà fatto ritorno a Los Angeles. La giovane Logan cercherà di evitare di mostrarsi in crisi di morale per non guastare il momento. Saranno tutti infatti molto felici del viaggio a Roma e della grande opportunità che la Forrester sta per vivere ma questo non basterà a evitare che Brooke si accorga che qualcosa turba la sua bambina. La bionda cercherà di capire che cosa sia successo per rendere così tanto taciturna sua figlia ma non riuscirà a farle rivelare nulla, almeno non ora.

Beautiful Anticipazioni: Steffy tiene d’occhio Hope e Thomas

Brooke cercherà di capire che cosa stia succedendo a Hope ma lei, per non guastare il momento e per evitare, soprattutto, di scatenare una discussione con Steffy, fingerà che vada tutto bene. La ragazza cercherà di non pensarci e condividerà con Thomas – che ha già capito tutto e sa delle sue discussioni con Liam – degli sguardi complici, che non sfuggiranno alla Forrester. Steffy, ve lo anticipiamo, è partita con il chiaro intento di gestire sì il grande evento della sua azienda ma anche di controllare la sua sorellastra e di impedirle di fare passi falsi con suo fratello e di mettere in pericolo il suo equilibrio mentale, che ha più volte ceduto proprio a causa sua. Insomma la figlia di Ridge sarà un bel Cerbero per i due stilisti, chiamati a vivere una delle esperienze più importanti della sua carriera.

Carter cerca di stemperare la tensione in volo nelle Anticipazioni di Beautiful del 7 novembre 2024

La tensione sarà alle stelle e il viaggio per Roma sembrerà più lungo di quanto in realtà sarà. Tutta colpa della situazione che si è creata tra Hope, Thomas e Steffy, che li sorveglia con occhi attenti. Per fortuna Carter riuscirà a stemperare questo terribile nervosismo. Il Walton attirerà l’attenzione di tutti i passeggeri del jet sul racconto dell’organizzazione della grande presentazione romana della Hope For The Future e farà sorridere tutti rivelando di essere riuscito a riservare una location d’eccezione, ovvero Piazza Navona. Grazie alle rivelazioni dell’affascinante avvocato, Hope e Thomas potranno tornare a pensare alla loro grande occasione e non ai problemi che hanno lasciato, per il momento, a Los Angeles. Ma quanto durerà tutto questo? Ve lo anticipiamo, dopo Roma niente sarà più lo stesso... per nessuno!

