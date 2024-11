Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 novembre 2024

Anticipazioni TV

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 novembre 2024 - Liam gelerà sua moglie confermando la sua decisione di non partire per Roma con lei. Hope scoppierà in lacrime ma continuerà ad affermare di volere Thomas con sè in Italia. Dopo la dura discussione con il suo consorte, la ragazza raggiungerà l’aeroporto – arrivando in ritardo – dove la stanno aspettando Thomas, Carter, Ridge, Steffy e Brooke, pronti a volare verso la capitale italiana. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 6 novembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 6 novembre 2024 - Nihan è furibonda: Emir ha rilasciato una dichiarazione falsa sulla piccola Deniz, ed ora pretende che la ritratti. Tuttavia, lo spregevole imprenditore non ha la minima intenzione di accontentarla. Intanto, Kemal accusa Zeynep di nascondergli qualcosa d'importante. Infatti, lui comincia a sospettare che sia stata proprio lei a provocare la morte di Ozan. Allora, sentendosi con le spalle al muro, Zeynep confessa di essere in dolce attesa, e che il figlio che porta in grembo è di Emir. Il Soydere va su tutte le furie, dichiarando addirittura che preferirebbe che fosse morta lei anziché Ozan. Zeynep è disperata... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 6 novembre 2024 - Mehdi, messo davanti ad un bivio, alla fine ha fatto la sua scelta: ha accetto l'accordo propostogli da Cengiz. Dunque, mentre quest'ultimo si è impegnato a pagargli la cauzione, il protagonista gli ha promesso che, una volta uscito dal carcere, prenderà in mano la gestione dei suoi loschi affari. La liberazione di Mehdi porta con sé dei sentimenti contrastanti. Infatti, sono tutti felici di poter finalmente riabbracciare il loro caro, anche se il patto stretto con Cengiz getta subito un'ombra a dir poco inquietante sulla sua ritrovata libertà: purtroppo, tutti, a partire da Cemile e Nuh, sono seriamente preoccupati per le possibile conseguenze che potrebbero avere i compromessi che Mehdi ha accettato... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 6 novembre 2024 - Manuel comincerà a sospettare che Abel gli nasconda qualcosa. Il marchese si renderà conto di qualche incongruenza nel racconto di Abel e chiederà al maggiordomo di recuperare per lui alcuni vecchi giornali, sulle cui pagine si parla dell’incendio di Cordova. Intanto Salvador e Maria spingeranno Lope a dichiararsi con Vera mentre Don Alonso e Romulo, dopo aver indagato senza aver trovato nulla, cominceranno ad accettare l’ipotesi che gli eventi accaduti durante la battuta di caccia siano stati un incidente... Qui la trama completa de La Promessa.

