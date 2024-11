Beautiful, Anticipazioni Puntata del 6 novembre 2024: Liam e Hope ai ferri corti. Una decisione li dividerà per sempre?

News TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 6 novembre 2024. Nella puntata della Soap vedremo che Liam e Hope avranno un'altra dura discussione e la Logan partirà in lacrime per Roma. Sarà l'inizio della fine per lei e lo Spencer?

Un nuovo appuntamento con Beautiful ci aspetta il 6 novembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5. Ma cosa succederà nella puntata della Soap? Che altri tasselli verranno aggiunti prima della partenza a Roma della Forrester Creations? Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano che Liam gelerà sua moglie confermando la sua decisione di non partire per Roma con lei. Hope scoppierà in lacrime ma continuerà ad affermare di volere Thomas con sè in Italia. Dopo la dura discussione con il suo consorte, la ragazza raggiungerà l’aeroporto – arrivando in ritardo – dove la stanno aspettando Thomas, Carter, Ridge, Steffy e Brooke, pronti a volare verso la capitale italiana.

Beautiful Anticipazioni: Brooke pronta a riconquistare Ridge ma ha paura di non riuscirci

Ridge ha preso le distanze sia da Brooke che da Taylor e questo ha messo in allarme la Logan. La bionda ha paura che suo marito, dopo quello che è successo, voglia tenersi a lontano da lei per sempre. Nella speranza di trovare conforto e magari qualche suggerimento, si confiderà con le sue sorelle e rivelerà loro di essere molto preoccupata per come stanno le cose con il suo ex. Ridge ha smesso di chiamarla “Logan” come era solito fare durante il loro matrimonio. Un nomignolo molto significativo per la bionda ma che sembra essere del tutto sparito. Brooke spererà che Roma serva a riavvicinare il Forrester a lei e che la magia della Città Eterna li porti a ritrovare il loro grande amore di un tempo. Donna e Katie la rassicureranno e saranno certe che le cose andranno esattamente come lei pensa. Ma avranno ragione? La magica capitale italiana farà da Cupido tra loro?

Anticipazioni Beautiful: Liam gela Hope, non partirà con lei

Mancano poche ore al decollo del jet della Forrester, quello che porterà tutti a Roma, per la presentazione della Hope for The Future. Hope vivrà questo momento con grande nervosismo. Tra lei e Liam scoppierà un’altra dura discussione, nella quale lo Spencer prenderà una decisione molto dura e sofferta. Il ragazzo confermerà alla moglie di non avere alcuna intenzione di partire insieme a lei e la farà scoppiare in lacrime. Nonostante questa reazione, il figlio di Bill non si lascerà intenerire e ribadirà alla consorte di volere Thomas fuori dalla loro vita. Si calmerà solo se riuscirà a non avere più l’incubo del Forrester davanti agli occhi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope non può accontentare Liam

Hope sarà molto delusa dall’atteggiamento di Liam che, nonostante tutte le sue rassicurazioni, si ostinerà a volere la guerra contro il Forrester. La Logan non potrà permettere a suo marito di rovinarle la grande occasione che le sta per capitare e, dopo averlo pregato un’altra volta di cambiare idea, sceglierà di non fare nessun passo indietro nelle sue scelte e di continuare a ribadire di non potersi allontanare da Thomas Forrester sia perché lui è il padre di Douglas sia perché è un valido collaboratore, il migliore che le permetterà di fare carriera e di realizzare i suoi sogni come professionista. La figlia di Brooke saluterà quindi il suo consorte e si dirigerà all’aeroporto, triste e sconsolata ma determinata a non farsi rovinare questo grande traguardo, raggiunto con fatica. La sua partenza, ve lo anticipiamo, cambierà tutto!

