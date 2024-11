Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 novembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 4 novembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca. In seguito, alle 16.40, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 novembre 2024 - Hope cercherà conforto in suo padre. Notando la ragazza stanca e molto provata, lo Sharpe le consiglierà di lasciarsi andare e di non ponderare sempre tutte le sue azioni. L’ex barista, ignaro della strana attrazione che la ragazza ha nei confronti di Thomas, tenterà di convincerla a non farsi condizionare dagli eventi che la circondano, così come sta facendo. Intanto alla Forrester, prima della partenza, Eric e RJ prenderanno in gioco, bonariamente, di Ridge. I due ironizzeranno sulla presenza di Brooke a Roma e su quello che potrebbe succedere tra i due. Rimasto solo con suo figlio, lo stilista ribadirà di non volersi mettere nei guai e di volersi mantenere neutrale sino a quando non avrà capito a chi appartiene davvero il suo cuore. Per il momento quindi non prevede alcun tipo di riavvicinamento alla Logan... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 4 novembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 4 novembre 2024 - Zeynep chiede a Tarik di aiutarla a disfarsi delle prove di cui Hakan è in possesso, poiché ha il timore che esse potrebbero incriminarla per l'omicidio di Ozan. Intanto, Kemal e Nihan stanno continuando ad investigare proprio su questo delitto, tanto che ora si trovano nell'ospedale in cui il giovane era ricoverato per scovare almeno un testimone oculare tra i dottori ed il personale sanitario... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 4 novembre 2024 - Zeynep vorrebbe che Mehdi la smettesse d'impuntarsi e si decidesse finalmente ad accettare anche l'aiuto gentilmente offertogli da Baris; tuttavia, il meccanico non ha intenzione di darle ascolto. Quindi, il destino di Mehdi continua ad essere appeso ad un filo, poiché continua a restare dietro le sbarre e sembra proprio che l'unica chiave per la sua libertà sia rappresentata dalla raccolta di ben 500.000 lire turche. Infatti, questa ingente somma di denaro è diventata il fulcro della lotta disperata dei suoi cari. Alla fine questi ultimi riusciranno a centrare l'obiettivo? Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 novembre 2024 - Don Alonso e Cruz si vendicheranno di Jana e puniranno il suo comportamento. I marchesi non hanno potuto sopportare che la ragazza abbia lasciato la tenuta e abbia disubbidito ai loro ordini, abbandonando Curro, e decideranno di farla retrocedere a ruolo di sguattera. La ragazza dovrà quindi occuparsi dei lavori più infimi e duri della tenuta e sarà costretta a farlo nonostante sia Curro che Manuel cerchino di convincere i padroni di casa a non essere così duri. Catalina e Pelayo, intanto, si metteranno in viaggio verso le terme, con Vera a fare da dama di compagnia alla marchesina. Petra verrà assegnata ad Ayala come sua cameriera ma scoprirà che il conte ha usato un pretesto per poter passare del tempo insieme a lei a parlare di Feliciano. Simona e Candela decideranno di far dormire Virtudes a La Promessa affinché non torni da sola, di notte, in paese... Qui la trama completa de La Promessa.

