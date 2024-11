Beautiful, Anticipazioni puntata del 4 novembre 2024: Ridge spegne le speranze di RJ. Lui e Brooke non torneranno insieme!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 4 novembre 2024 su Canale5. Nell’episodio della Soap Ridge spegnerà le speranze di RJ, convinto che i suoi genitori prima o poi torneranno insieme. Intanto Deacon cercherà di sollevare il morale a Hope.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 4 novembre 2024 alle ore 13:45 su Canale5, Hope cercherà conforto in suo padre. Notando la ragazza stanca e molto provata, lo Sharpe le consiglierà di lasciarsi andare e di non ponderare sempre tutte le sue azioni. L’ex barista, ignaro della strana attrazione che la ragazza ha nei confronti di Thomas, tenterà di convincerla a non farsi condizionare dagli eventi che la circondano, così come sta facendo. Intanto alla Forrester, prima della partenza, Eric e RJ prenderanno in giro, bonariamente, Ridge. I due ironizzeranno sulla presenza di Brooke a Roma e su quello che potrebbe succedere tra i due. Rimasto solo con suo figlio, lo stilista ribadirà di non volersi mettere nei guai e di cercare di mantenersi neutrale sino a quando non avrà capito a chi appartiene davvero il suo cuore. Per il momento quindi non prevede alcun tipo di riavvicinamento alla Logan.

Beautiful Anticipazioni: Hope triste e in ansia

Hope è delusa da tutti. La ragazza sa di essersi comportata in maniera molto strana in questi ultimi giorni e sa anche di provare un’attrazione inspiegabile per Thomas. È però certa di amare Liam e di voler restare con lui e crede che questo strano sentimento che prova per il Forrester sia dovuto solo al fatto che suo marito non sembra sostenerla in un momento così importante per la sua carriera. La giovane, prima di partire ha cercato il conforto da parte di Deacon. Per questo si è recata a Il giardino per parlare con lui e per rivelargli della grande occasione che avrà con il pubblico italiano, a cui mostrerà la sua collezione. Lo Sharpe, preoccupato per lei, le darà un prezioso ma pericoloso consiglio.

Anticipazioni Beautiful: Deacon consiglia a Hope di lasciarsi andare

Deacon non è al corrente degli strani sentimenti che sua figlia prova nei confronti di Thomas e vedrà soltanto una ragazza piena di ansie e di paure ma soprattutto schiacciata dagli eventi. Preoccupato per lei e desideroso di vederla finalmente sorridere, soprattutto perché sta per capitarle un’occasione incredibile, le consiglierà di lasciarsi andare ai suoi desideri e alle sue pulsioni. Certamente non sarà un invito a buttarsi tra le braccia del Forrester, anche perché - come detto - l’ex barista non è al corrente dell’attrazione della ragazza per il Forrester, ma si tratterà di un consiglio pieno d’affetto, per vederla contenta e soprattutto libera da qualsiasi altro pensiero che non sia quello di godersi il viaggio a Roma e di dare lustro alla sua carriera. Deacon vorrebbe insomma che sua figlia non si lasciasse condizionare delle cose che le stanno capitando intorno e che fosse più spontanea e più serena anche con se stessa.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge delude le aspettative di RJ

Alla Forrester Creations, Eric e RJ si prenderanno gioco di Ridge, dopo aver saputo che Brooke parteciperà al viaggio a Roma. Nonno e nipote ironizzeranno su questa presenza inizialmente non prevista e penseranno che la magia di Roma possa riunire la coppia del destino. Rimasto solo con suo padre, il giovane Forrester gli rivelerà di non volersi mettere in mezzo ma di pensare, e di averlo sempre pensato, che lui e sua madre siano destinati l’uno all’altra e che quindi prima o poi torneranno insieme. Lo stilista non sarà però d’accordo e confesserà al figlio di volersi mantenere neutrale per non prendere altre decisioni sbagliate e per non far soffrire nessuna delle due donne che lo hanno accompagnato nella sua vita. Spegnerà quindi tutte le speranze del giovane rampollo ma non quelle di Brooke, decisa a riconquistare il cuore del suo amato, sfruttando il romantico luogo in cui sono diretti.

