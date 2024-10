Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 7 ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 16.40, seguiremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 ottobre 2024 - Hope si sentirà profondamente in colpa per quello che ha detto di Thomas a Brooke. La ragazza scoprirà che il Forrester ha sentito tutto e ha quindi ascoltato le sue parole poco lusinghiere su di lui. La Logan cercherà di scusarsi e di spiegarsi ma si renderà conto che lo stilista non solo non è arrabbiato ma comprende perfettamente il suo sfogo. Questo atteggiamento la farà sentire ancora più colpevole e in difetto. Intanto Brooke, che ha ormai capito che sua figlia ha perso la testa per il figlio di Ridge, cercherà conforto in Taylor. La bionda non riuscirà però a rivelare alla sua amica tutta la verità e finirà per dire delle cose che metteranno sull’attenti la Hayes e la feriranno... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 12 ottobre 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 7 ottobre 2024 - dopo che Zeynep ha sentito Fehime dire ad Huseyin che presto arriverà Hakan a chiedere la sua mano, la giovane si reca in fretta e furia in commissariato per fare la proposta di matrimonio al poliziotto. Hakan, però, le dice di non poter accettare: Kemal lo ha già minacciato, e lui prova davvero qualcosa nei suoi confronti, quindi non vuole accettare delle nozze di facciata. Intanto, Nihan si prepara a far visita a Leyla con la piccola Deniz, ma prima riceve un pacco che la spinge a prendere una decisione importante... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 7 al 12 ottobre 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 7 ottobre 2024 - mentre Zeynep continua a lavorare instancabilmente alla sua difesa, Mehdi sta per prendere una decisione - molto probabilmente - avventata. Il giovane, sentendosi in grande difficoltà, accetta il consiglio di Cengiz, l'anziano malvivente che conosceva il suo defunto padre e con cui condivide la cella, che gli aveva suggerito d'iniziare a procurarsi il denaro necessario per corrompere alcuni detenuti vicini a Veysi. L'obiettivo è quello di ottenere protezione ed informazioni utili all'interno del carcere. Ma sarà davvero una buona idea? Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny 2 dal 7 all'11 ottobre 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 ottobre 2024 - il piano di Cruz e Don Lorenzo andrà a segno… ma non del tutto. Curro e Feliciano verranno entrambi colpiti in pieno e cadranno a terra inermi. Le condizioni dei due ragazzi appariranno subito molto gravi e verranno immediatamente soccorsi. Don Alonso ordinerà a Manuel di chiamare il dottor Sandoval, il medico chirurgo, per prestare le proprie cure al nipote ma le lacrime di Petra convinceranno Cruz a chiedere al dottore a operare Feliciano per primo. Il povero valletto sarà sottoposto a un intervento crudo e dolorosissimo. I due giovani si salveranno oppure la marchesa avrà la sua vittoria? Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 ottobre 2024 .