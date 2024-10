La Promessa Anticipazioni 7 ottobre 2024: Curro e Feliciano gravemente feriti. Rischiano di morire!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda il 7 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap di Rete4, Curro e Feliciano saranno colpiti dal cecchino assoldato da Cruz e Don Lorenzo. I due ragazzi cadranno a terra privi di sensi. Sarà la fine per loro?

Nella puntata de La Promessa in onda il 7 ottobre 2024, alle ore 19.35 su Rete 4, il piano di Cruz e Don Lorenzo andrà a segno… ma non del tutto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Curro e Feliciano verranno entrambi colpiti in pieno e cadranno a terra inermi. Le condizioni dei due ragazzi appariranno subito molto gravi e verranno immediatamente soccorsi. Don Alonso ordinerà a Manuel di chiamare il dottor Sandoval, il medico chirurgo, per prestare le proprie cure al nipote ma le lacrime di Petra convinceranno Cruz a chiedere al dottore a operare Feliciano per primo. Il povero valletto sarà sottoposto a un intervento crudo e dolorosissimo. I due giovani si salveranno oppure la marchesa avrà la sua vittoria?

La Promessa Anticipazioni: Il piano di Cruz e Don Lorenzo va a segno

Cruz si è preparata a uccidere Curro e lo ha fatto per bene! La marchesa ha escogitato un piano per liberarsi del nipote e per far sembrare tutto un incidente. A darle una mano ci sarà Don Lorenzo, desideroso pure lui di eliminare il figlio adottivo e di non avere più alcun problema con lui. I due faranno sì che il barone venga colpito da un’arma da fuoco e che tutto sembri un terribile imprevisto accaduto durante la battuta di caccia in onore del nuovo signore de Linaja. Per evitare che eventuali sospetti si focalizzassero su di lui, Don Lorenzo ha finto di avere un dolore alla sciatica, talmente forte da impedirgli di partecipare all’evento. E la sua assenza farà sì che quello che accadrà venga davvero preso come una tragedia immane. Ma cosa succederà?

Anticipazioni La Promessa: Curro e Feliciano gravemente feriti

Curro e Feliciano parteciperanno entrambi alla battuta di caccia. Il cecchino, appostato per colpire il barone, finirà per colpire non solo in nobile ma anche il valletto. I due ragazzi cadranno a terra privi di sensi e sarà chiaro che le loro condizioni sono gravissime sebbene siano ancora vivi. Tutti correranno loro incontro per prestare soccorsi e Don Alonso darà immediate disposizioni affinché suo nipote venga curato al meglio. Il marchese ordinerà a Manuel di chiamare il dottor Sandoval, il medico chirurgo migliore della zona, e di farlo correre alla tenuta. Ma il chirurgo non si occuperà subito del barone.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Feliciano subisce una dura operazione

Don Alonso vorrà che Curro sia operato immediatamente ma le condizioni del ragazzo saranno talmente critiche da non permettere un repentino intervento. Petra pregherà Cruz di permettere che il chirurgo si occupi di Feliciano e la marchesa, convinta dalle lacrime della sua cameriera ma anche decisa a impegnare il medico con un altro paziente – e rendere così difficili le cure per il nipote – accetterà di concederle il dottor Sandoval. Feliciano sarà operato ma senza anestetico e purtroppo in una situazione non ottimale per una simile operazione. Il ragazzo soffrirà moltissimo e Petra e Teresa dovranno sostenerlo in questo terribile momento, senza perdere loro stesse la calma.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 ottobre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.