Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 settembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 16 settembre 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 14.45, seguiremo Mehdi e Zeynep, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 15.30 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 settembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 settembre 2024 - Wyatt e Liam faranno visita a Bill e scopriranno che il pranzo tra il loro padre e Katie non è andato come previsto. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che i due ragazzi saranno stupiti dall'atteggiamento del magnate che invece di essere sconvolto e deluso, sarà più che mai certo di avere la Logan in pugno e di poterla riconquistare molto presto. Alla Forrester Creations, Hope sarà spaventata che la rivalità tra RJ e Thomas possa causare danni nell'azienda mentre Eric si unirà a Ridge e commenterà di essere fiero del suo nipotino...

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 settembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 16 settembre 2024 - Ayhan, che ha un debole per Leyla, sta per scontrarsi con Galip proprio per questo motivo. Intanto, Zeynep continua a vedere Emir di nascosto, ma le dinamiche della loro tresca non sembrano essere cambiate: lui la tratta sempre con indifferenza, e lei, frustrata, cerca sempre più attenzioni da parte sua. Allora, per far ingelosire Emir, Zeynep inizia ad avvicinarsi ad Hakan. La convivenza in Casa Soydere per Fehime e Banu, invece, è piuttosto complicata...

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 settembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 16 settembre 2024 - Mehdi, in carcere, riceve la visita di Benal, la piccola Mujgan, Cemile e Nuh. Il detenuto è piuttosto provato, perché sta affrontando le provocazioni di un nuovo compagno di cella. Intanto, Zeynep e le altre stanno cercando di unire le forze per affrontare le difficoltà economiche che hanno; la giovane esita a chiedere aiuto a Baris, per il quale ha iniziato a provare qualcosa. Cemile, invece, è determinata come non mai a far sì che Mehdi esca di prigione, e l'avvocato le consiglia di convincere Zeynep a ritirare la denuncia...

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 settembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 settembre 2024 - Manuel non riuscirà a capire cosa sia successo a Jana e perché abbia cambiato atteggiamento con lui. Il marchese scoprirà che la sua amata vuole chiudere con lui e che non intende tornare indietro sui suoi passi. Il giovane sarà molto triste e giurerà a se stesso di non lasciarsi più manovrare dalla madre. Pelayo ultimerà i dettagli della consegna delle armi e continuerà a tenere Catalina all'oscuro di tutto. Leonor cercherà di convincere i genitori a farla partire. Non trovando in loro alcun appiglio, cercherà l'aiuto dei cugini, con cui non avrà però ancora fatto pace. Maria continuerà a non sopportare Vera e tutti i suoi amici si accorgeranno che sta esagerando. Alla tenuta si presenterà un mago e Don Alonso darà a Don Romulo il compito di organizzare una serata di magia...

