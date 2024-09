Beautiful, Anticipazioni Puntata del 16 settembre 2024: Bill ne è convinto. Katie sarà di nuovo sua!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 16 settembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo Bill più che mai convinto che il rifiuto di Katie sia solo temporaneo. Hope invece avrà paura che il ritorno di RJ faccia scatenare l'ira di Thomas.

Nella puntata di Beautiful in onda il 16 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Wyatt e Liam faranno visita a Bill e scopriranno che il pranzo tra il loro padre e Katie non è andato come previsto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due ragazzi saranno stupiti dall’atteggiamento del magnate che invece di essere sconvolto e deluso, sarà più che mai certo di avere la Logan in pugno e di poterla riconquistare molto presto. Alla Forrester Creations, Hope sarà spaventata che la rivalità tra RJ e Thomas possa causare danni nell’azienda mentre Eric si unirà a Ridge e commenterà di essere fiero del suo nipotino.

Beautiful Anticipazioni: Bill è convinto di riconquistare Katie

Katie è tornata da Carter. Il pranzo organizzato da Bill per riconquistare la sua ex, non è andato come da lui sperato ma il magnate non è per nulla deluso, anzi. Lo Spencer sembra più che mai convinto di aver centrato il suo obiettivo e di “avere in pugno” la Logan. Liam e Wyatt lo troveranno con questa convinzione e con un sorriso stampato sul viso. I due ragazzi andranno a fargli visita per sapere come siano andate le cose con la madre di Will e scopriranno che nonostante Katie gli abbia dato un altro due di picche, lui non si è perso d’animo e anzi è più che mai convinto di aver perso una battaglia ma non la guerra.

Anticipazioni Beautiful: Hope ha paura che RJ e Thomas non vadano d’accordo

Il ritorno di RJ ha reso molto felice tutta la sua famiglia ma ha scatenato anche dubbi e incertezze a a causa del suo rapporto, poco idilliaco, con Thomas. Hope avrà paura che il suo fratellino e il suo lead designer finiranno per scontrarsi nuovamente e per creare problemi all’azienda e alla sua collezione. La ragazza avrà il serio timore che le cose possano sfuggire di mano a tutti e che a pagarne le conseguenze possa essere la Hope for the Future. Nella casa sulla scogliera, Steffy e Finn riparleranno di Sheila e di come si sono comportati i genitori del dottore, travolti da una verità che ha creato solo dolore.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric fiero di suo nipote!

Il ritorno a casa di RJ è stato una bella sorpresa per tutti e Ridge continua a desiderare che il figlio torni a lavorare alla Forrester Creations, per mostrare a tutti il suo grande talento. A dargli manforte ci penserà Eric. Il Forrester senior confermerà di essere molto fiero del suo nipotino e sarà d’accordo con il figlio nel pensare che il piccolo di casa possa davvero essere una grande risorsa per la loro casa di moda. A differenza di Ridge, Eric non forzerà la mano e si limiterà solo a ribadire quanto sia contento di riaverlo a casa.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.