La Promessa Anticipazioni 16 settembre 2024: Manuel stupito dal cambiamento di Jana. Ha paura di perderla!

Vediamo le Trame e le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 16 settembre 2024. Nell’episodio della Soap Manuel non comprenderà come mai Jana sia così strana e abbia cambiato idea sul loro rapporto. La ragazza vorrà chiudere con lui ma senza dargli alcuna spiegazione.

Nella puntata de La Promessa in onda il 16 settembre 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Manuel non riuscirà a capire cosa sia successo a Jana e perché abbia cambiato atteggiamento con lui. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese scoprirà che la sua amata vuole chiudere con lui e che non intende tornare indietro sui suoi passi. Il giovane sarà molto triste e giurerà a se stesso di non lasciarsi più manovrare dalla madre. Pelayo ultimerà i dettagli della consegna delle armi e continuerà a tenere Catalina all’oscuro di tutto. Leonor cercherà di convincere i genitori a farla partire. Non trovando in loro alcun appiglio, cercherà l’aiuto dei cugini, con cui non avrà però ancora fatto pace. Maria continuerà a non sopportare Vera e tutti i suoi amici si accorgeranno che sta esagerando. Alla tenuta si presenterà un mago e Don Alonso darà a Don Romulo il compito di organizzare una serata di magia.

La Promessa Anticipazioni: Manuel stupito dal cambiamento di Jana

Sono ormai giorni che Jana tratta con freddezza Manuel e la cosa sta diventando preoccupante. Il marchese non riesce a capire cosa le sia successo e perché, dopo essersi dichiarati amore per sempre, la giovane abbia deciso di stargli lontano e di chiudere i rapporti con lui. Mentre il giovane spererà di ricucire il legame e prometterà a se stesso di non farsi condizionare più dalla madre, la ragazza si sfogherà con Abel, ignara che a metterla in quella posizione sia stato proprio il dottore, che non le ha detto tutta la verità sul suo amato. Intanto Leonor chiederà ancora ai genitori di poter partire per gli Stati Uniti ma visto che né la marchesa né Don Alonso le daranno il permesso, domanderà aiuto ai suoi cugini, sebbene tra loro non sia tornato il sereno.

Anticipazioni La Promessa: Pelayo continua i suoi sporchi piani

Pelayo e Jeronimo prenderanno gli ultimi accordi con Cavendish e saranno pronti a fare lo scambio delle armi. Il conte continuerà a tenere Catalina completamente all’oscuro di tutto, convinto che nessuno lo scoprirà. Intanto Maria ha paura che Vera le soffi il lavoro e per questo non smette e non smetterà di prendersela con lei, iniziando una vera e propria guerra. I domestici tenteranno di calmare la Fernandez, che però non ne vorrà sapere di fermarsi e proseguirà a trattare male la nuova arrivata.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Alonso organizza una serata piena di magia ma…

Alla tenuta si presenterà un mago, che chiederà ai marchesi di esibirsi nella loro casa. Don Alonso ne sarà entusiasta e ordinerà a Don Romulo di organizzare il tutto. Il marchese spererà che questa serata possa rallegrare la sua famiglia, ultimamente piuttosto nervosa. Ma la giornata non si concluderà nel migliore dei modi. Don Lorenzo scoprirà che il suo prezioso orologio è stato rubato. Chi sarà il ladro? Le indagini partiranno subito e sarà Don Romulo a informare i domestici che i marchesi sono sul piede di guerra.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 su Canale 5.