Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 3 settembre 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito, alle 14.45, seguiremo Mehdi e Zeynep, protagonisti di My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 settembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 settembre 2024 - Taylor avrà l’opportunità di prendersi la sua rivincita su Sheila. La Hayes seguirà Bill in prigione e avrà l’agognato confronto con la Carter, alla quale rivelerà tutto il suo risentimento per aver fatto del male alla sua famiglia. La rossa non si lascerà minimamente spaventare e non tradirà un minimo segno di pentimento, anzi dirà di essere certa che prima o poi uscirà dalla cella e sarà libera di finire quello che ha lasciato in sospeso. Intanto Hope continuerà a ringraziare suo padre per quello che ha fatto per la sua famiglia mentre Carter metterà in dubbio di essere l’uomo giusto per Katie. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 settembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 3 settembre 2024 - Emir se l'è vista davvero brutta. Durante il suo scontro con Kemal, ha estratto una pistola per sparargli ed ucciderlo, ed invece è stato il rivale in amore a sparare a lui, involontariamente. Da lì la corsa in ospedale, dove le sue condizioni sono apparse immediatamente piuttosto critiche. Emir è stato sottoposto ad un intervento molto delicato, ma che gli ha salvato la vita. L'imprenditore è ancora in fase di ripresa, però, pian piano, si sta riprendendo. E, presto, si renderà conto di quanto sarà difficile provare a tornare alla vita di tutti i giorni dopo quanto accaduto...Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 settembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 3 settembre 2024 - Zeynep ha appena scoperto che è stato Mehdi a distruggere la sua automobile del lavoro, ed è sotto shock. La ragazza si rende conto di non avere altra scelta, deve andare a sporgere denuncia contro l'ex marito immediatamente. Zeynep, in questo modo, ottiene un ordine restrittivo. Nel momento in cui la polizia tenta di notificare la denuncia, Mehdi si dà alla fuga. Quest'ultimo si mette sulle tracce dell'ex moglie: prima la cerca sul posto di lavoro e poi a casa di Sultan, dove viene prontamente respinto. Nel mentre, Baris, preoccupato per Zeynep, la sta portando in un luogo sicuro... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 settembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 3 settembre 2024 - i sospetti di Simona porteranno Funes a indagare su Valentin e a mettere il ragazzo in difficoltà. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il folle cameriere, ormai braccato, si darà alla fuga ma uno degli agenti del sergente gli sparerà, colpendolo a morte. Prima che possa spirare, Jana si precipiterà da lui per chiedergli di rivelarle dove sia Maria ma lui si rifiuterà di dirglielo. La giovane sarà terrorizzata dall’idea di non sapere dove si trovi la sua amica e capirà pure che la sua vita è in pericolo. Anche Simona sarà distrutta. La cuoca si sentirà in colpa per aver permesso che Valentin entrasse a La Promessa, credendo purtroppo alle sue bugie. Don Romulo leggerà la lettera di Mauro e scoprirà che il ragazzo se n’è andato per impedire che il maggiordomo lasciasse il suo lavoro mentre Catalina e Pelayo annunceranno del loro nuovo business e Margarita e Don Lorenzo, che stanno indagando sul conte, staranno ancora più attenti alle sue mosse. Il De La Mata scoprirà il socio della marchesina, in compagnia di Jeronimo e Cavendish nelle terre di Don Alonso. Qui la trama completa de La Promessa.

