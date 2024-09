My Home My Destiny 2 Anticipazioni 3 settembre 2024: Zeynep sporge denuncia contro Mehdi!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 3 settembre 2024 su Canale 5 rivelano che Zeynep fa una scoperta agghiacciante che la spinge a denunciare Mehdi!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 3 settembre 2024, Nermin, preoccupata per la sicurezza di Zeynep, grazie all'aiuto di Baris, riesce a scoprire che è stato Mehdi a distruggere l'automobile della figlia. Zeynep, una volta scoperta questa sconcertante verità, denuncia l'ex marito ed ottiene un ordine restrittivo. Quando la polizia tenta di notificare la denuncia, Mehdi fugge e cerca l'ex moglie prima al lavoro e poi a casa di Sultan, dove viene respinto. Intanto, l'avvocato sta portando Zeynep in un luogo sicuro...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi si trasferisce vicino a Zeynep...

Zeynep è molto agitata. Mehdi, dopo l'uccisione di Mujgan, si è convinto ancora di più che la sua unica ragione di vita sia la sua amata, che anche in questa situazione e nonostante tutto ciò che è accaduto tra di loro, le sta accanto; pertanto, l'uomo ha deciso di trasferirsi e di andare a vivere vicino a casa sua. Zeynep, però, non l'ha presa per niente bene...

My Home My Destiny Anticipazioni: Nermin fa una scoperta agghiacciante...

Zeynep non è la sola ad essere preoccupata per la morbosità di Mehdi, anche Cemile e Nuh sembrano in pensiero, ma mai quanto Nermin. Quest'ultima ha fatto una scoperta che l'ha gettata nello sconforto più totale. L'automobile del lavoro della giovane è stata vandalizzata; spaventata al pensiero che qualcuno potesse aver preso di mira Zeynep, e che quindi volesse fargli del male, Nermin ha chiesto a Baris di aiutarla ad individuare il responsabile, ed ora, proprio grazie a lui, viene a sapere che è stato il meccanico.

Zeynep denuncia Mehdi, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 3 settembre 2024

Zeynep ha appena scoperto che è stato Mehdi a distruggere la sua automobile del lavoro, ed è sotto shock. La ragazza si rende conto di non avere altra scelta, deve andare a sporgere denuncia contro l'ex marito immediatamente. Zeynep, in questo modo, ottiene un ordine restrittivo. Nel momento in cui la polizia tenta di notificare la denuncia, Mehdi si dà alla fuga. Quest'ultimo si mette sulle tracce dell'ex moglie: prima la cerca sul posto di lavoro e poi a casa di Sultan, dove viene prontamente respinto. Nel mentre, Baris, preoccupato per Zeynep, la sta portando in un luogo sicuro...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 2 al 6 settembre 2024.

My Home My Destiny va in onda sabato e domenica su Canale5 a partire dalle 14.30.