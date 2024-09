Beautiful, Anticipazioni Puntata del 3 settembre 2024: Taylor si prende la sua rivincita su Sheila!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 3 settembre 2024 su Canale5. Nell’episodio della Soap, Taylor e Sheila avranno un duro faccia a faccia e voleranno insulti!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata di Beautiful in onda il 3 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Taylor avrà l’opportunità di prendersi la sua rivincita su Sheila. La Hayes seguirà Bill in prigione e avrà l’agognato confronto con la Carter, alla quale rivelerà tutto il suo risentimento per aver fatto del male alla sua famiglia. La rossa non si lascerà minimamente spaventare e non tradirà un minimo segno di pentimento, anzi dirà di essere certa che prima o poi uscirà dalla cella e sarà libera di finire quello che ha lasciato in sospeso. Intanto Hope continuerà a ringraziare suo padre per quello che ha fatto per la sua famiglia mentre Carter metterà in dubbio di essere l’uomo giusto per Katie.

Beautiful Anticipazioni: Taylor si prende la sua rivincita

Taylor ha accettato la proposta di Bill e lo ha seguito nella prigione dov’è stata portata Sheila. Visto che lo Spencer ha già affrontato la rossa e si è presa già la sua rivincita su di lei, rivelandole tutto il disgusto che prova per lei, la dottoressa avrà tutto il tempo per mettere i puntini sulle “i” con la donna che ha terrorizzato la sua famiglia. Il faccia a faccia tra le due sarà serratissimo. La dottoressa le rinfaccerà tutto il male che ha commesso e si beerà del fatto che ora non potrà più fare del male a nessuno. Finirà i suoi giorni in galera, mai amata da nessuno e mai capace di uscire da quelle anguste mura. Ma la rossa non si lascerà neanche un po’ abbattere dalle parole della madre di Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Sheila giura di tornare a seminare il panico

Le parole di Taylor non faranno né caldo né freddo a Sheila. La Carter non si lascerà spaventare e non mostrerà alcun segno di pentimento per quello che ha fatto. La rossa ribadirà di aver fatto quello che doveva essere fatto e di essere certa che, in un modo o nell’altro, tornerà a seminare il panico. Uscirà di prigione molto presto, se lo sente, e chi l’ha tradita dovrà fare i conti con lei e pagare per averle voltato le spalle. Taylor non darà alcun credito a quello che dirà la criminale e lascerà la prigione ringraziando Bill per l’opportunità che le ha dato di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Carter mette in dubbio che Katie possa davvero amarlo

Carter ha osservato gli sguardi tra Katie e Bill e ha capito ancora di più che tra la Logan e il suo ex marito c’è ancora un forte sentimento. L’avvocato teme che tutto questo continuerà e lui non potrà farci nulla. Non sarà mai in grado di prendere il posto di Dollar Bill e dopo che lui è diventato un eroe agli occhi di tutto, le sue poche possibilità si sono esaurite. Il ragazzo cercherà di comprendere se dovrà farsi da parte o meno mentre Hope continuerà a lodare suo padre e lui a mentirle, non dicendole dei suoi sentimenti per Sheila.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 1° al 7 settembre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.