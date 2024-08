Endless Love Anticipazioni Puntate dal 2 al 7 settembre 2024: Emir fa rapire Deniz, la figlia di Nihan e Kemal!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 2 al 7 settembre 2024 su Canale 5, dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che questa settimana la soap verrà trasmessa anche sabato 7 settembre . Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 2 settembre 2024

Hakan, il commissario, nutre dei forti sospetti in merito alle circostanze in cui si è venuta a verificare la morte di Ozan. Così, nonostante la contrarietà dei suoi superiori, decide di proseguire con le sue indagini. Intanto, Kemal sta affrontando delle grandi difficoltà in carcere: qualcuno ce l'ha con lui. Alla fine, il Soydere si caccia nei guai, viene accusato di creare disordini e, di conseguenza, finisce in isolamento. Qui, subisce le angherie dei secondini, specialmente di Sikti, una guardia carceraria a dir poco violenta.

Puntata in onda Martedì 3 settembre 2024

Vildan ancora non si riprende dalla morte di Ozan e di Onder; l'unico pensiero che riesce a confortarla è che a breve potrà stringere tra le braccia il suo nipotino. Tuttavia, poco dopo Zeynep si risveglia in una stanza d'ospedale. Qui la sua unica preoccupazione è ritrovare la sua borsa, ma sta per ricevere una notizia terribile. Intanto, Emir si sta riprendendo dall'operazione che ha subito, e sta per scoprire che il ritorno alla vita di tutti i giorni non sarà facile.

Puntata in onda Mercoledì 4 settembre 2024

Kemal rifiuta il colloquio con Nihan, la quale si era recata da lui in carcere per dirgli che presto diventeranno genitori. Allora, all'uscita della prigione, la giovane rilascia un'intervista in cui annuncia pubblicamente di aspettare un figlio da Emir. Quando la sente, il Soydere dà di matto e viene messo in isolamento. Intanto, Tarik affronta Emir, dicendogli che dopo lo scontro che ha avuto con suo fratello, non potrà più lavorare per lui. Emir sembra sereno, però velatamente lo minaccia. Poi, quest'ultimo riceve anche la visita di Asu, con la quale la lite sarà invece piuttosto accesa.

Puntata in onda Giovedì 5 settembre 2024

Asu vuole far capire ad Emir che, pur riconoscendo il figlio di Nihan, lui non sarà mai in grado di dimostrare che è suo. L'imprenditore, allora, comincia ad agitarsi. Emir realizza che la moglie potrebbe avere in mente un piano di fuga: forse ha rilasciato quell'intervista in cui ha annunciato pubblicamente di aspettare un bambino da lui soltanto per trarlo in inganno; pertanto, ordina a Galip di tenerla d'occhio in ogni suo spostamento, così da impedirle di scappare. Dopodiché, Hakan raggiunge Emir in ospedale per interrogarlo. Quest'ultimo lo avverte: se non rinuncerà all'indagine, lo farà licenziare.

Puntata in onda Venerdì 6 settembre 2024

Kemal viene finalmente assolto ed esce di prigione. Ad attenderlo all'uscita, oltre ai suoi cari, c'è anche Nihan. Visto l'imbarazzo dei famigliari dell'ingegnere, Leyla chiede alla nipote di andarsene. Il Soydere appare scosso, ma va verso la Sezin, la quale, proprio in questo momento, riceve un video sul suo telefono: Emir ha fatto rapire la sua bambina, Deniz. La pittrice, sotto shock, si allontana velocemente per andare ad incontrare il marito. Emir detterà le condizioni per ridarle la figlia: dovrà tornare a vivere con lui, e non dovrà chiedere aiuto a nessuno, altrimenti potrebbe arrivare a dare la piccola Deniz in adozione.

Puntata in onda Sabato 7 settembre 2024

Nihan tenta di denunciare Emir, ma senza successo, anzi: è certa che il marito abbia corrotto anche il poliziotto a cui si è rivolta. Infatti, la giovane viene arrestata per diffamazione. Poi, in preda al panico, la Sezin dà fuoco alla casa in cui Emir vuole che torni a vivere con lui per poter riavere la figlioletta, Deniz. Intanto, Emir sta cercando un avvocato disposto a sporcarsi le mani per lui, e alla fine opta per una donna. Kemal, invece, con l'aiuto di Zehir, sta per mettere in atto la sua vendetta. Leyla tenta di fermarlo, però non ci riesce. La prima vittima dell'ingegnere sarà Sitki, guardia carceraria che ha reso la sua detenzione un inferno. E mentre Ninan cerca di ingaggiare un investigatore privato per rintracciare la sua bambina, il Soydere l'attira con uno stratagemma. Durante il loro incontro, la pittrice si renderà conto che il ragazzo che amava non c'è più: Kemal è molto cambiato. Ora, infatti, quest'ultimo si reca dal direttore del carcere e gli annuncia di aver portato la moglie ed il figlio in un posto sicuro e che non glieli farà vedere per un anno, come ha fatto lui impedendogli di vedere i genitori. In un secondo momento, alla cena organizzata da Fehime in onore del ritorno a casa del Soydere, Zeynep si presenta con una bimba nella culla. Nel frattempo, la Sezin incontra Hakan, il quale le aveva assicurato che sarebbe riuscito a restituirle Deniz, ma le dice che, purtroppo, non ha altra scelta se non accettare le condizioni di Emir.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.