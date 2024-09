La Promessa Anticipazioni 3 settembre 2024: Jana e Simona disperate. Maria sta per morire!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 3 settembre 2024 su Canale5 vedremo che Valentin morirà senza dire a Jana dove ha portato Maria. La cameriera e Simona saranno disperate. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Nella puntata de La Promessa in onda il 3 settembre 2024, alle ore 15.45 su Canale5, i sospetti di Simona porteranno Funes a indagare su Valentin e a mettere il ragazzo in difficoltà. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il folle cameriere, ormai braccato, si darà alla fuga ma uno degli agenti del sergente gli sparerà, colpendolo a morte. Prima che possa spirare, Jana si precipiterà da lui per chiedergli di rivelarle dove sia Maria ma lui si rifiuterà di dirglielo. La giovane sarà terrorizzata dall’idea di non sapere dove si trovi la sua amica e capirà pure che la sua vita è in pericolo. Anche Simona sarà distrutta. La cuoca si sentirà in colpa per aver permesso che Valentin entrasse a La Promessa, credendo purtroppo alle sue bugie. Don Romulo leggerà la lettera di Mauro e scoprirà che il ragazzo se n’è andato per impedire che il maggiordomo lasciasse il suo lavoro mentre Catalina e Pelayo annunceranno del loro nuovo business e Margarita e Don Lorenzo, che stanno indagando sul conte, staranno ancora più attenti alle sue mosse. Il De La Mata scoprirà il socio della marchesina, in compagnia di Jeronimo e Cavendish nelle terre di Don Alonso.

La Promessa Anticipazioni: Valentin muore ma senza rivelare dove sia Maria

I sospetti di Simona si sono rivelati più che fondati ed è emersa una verità sconvolgente. Valentin è il rapitore di Maria e la Fernandez è in trappola. Funes cercherà di incastrare il ragazzo ma lui si darà alla fuga, costringendo una guardia del sergente a sparargli, colpendolo a morte. Prima che il ragazzo possa spirare, Jana cercherà di sapere dove si trovi la sua amica ma il folle cameriere si rifiuterà di darle qualsiasi tipo di informazione e le riferirà, con una certa soddisfazione, che Maria morirà di stenti e da sola. Per la nostra protagonista sarà un colpo al cuore e avrà davvero il terrore di non rivedere più la Fernandez.

Anticipazioni La Promessa: Simona si sente in colpa per aver accolto Valentin

Valentin si è rivelato un folle e Jana sarà molto preoccupata che la sua amica rischi di morire. Simona si sentirà in colpa per aver creduto alle bugie del ragazzo e per averlo accolto in casa. Il desiderio di avere notizie di suo figlio, non l’ha resa lucida e avrebbe dovuto essere più attenta. Tutti cercheranno di rincuorarla mentre Cruz, stanca del caos che si è scatenato nella sua casa, imporrà a Pia di assumere immediatamente un’altra domestica, rimpiazzando Maria. La governante si rifiuterà di farlo, convinta che la Fernandez tornerà presto a casa.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Lorenzo scopre Pelayo in compagnia di Cavendish

Catalina e Pelayo riveleranno a tutti di aver cominciato un nuovo business e di aver aggiunto la preparazione di conserve salate a quella delle marmellate. I due ragazzi saranno entusiasti ma Margarita e Don Lorenzo, alleati per smascherare Pelayo, saranno convinti che qualcosa bolla in pentola e drizzeranno ancora di più le antenne. Il De La Mata si metterà a pedinare il conte e lo scoprirà incontrarsi, insieme a Jeronimo e nelle terre di Don Alonso, con Cavendish. Intanto Don Romulo leggerà a Pia la lettera di Mauro e scoprirà che il giovane ha lasciato la tenuta per impedire che il maggiordomo lasciasse il suo lavoro.

