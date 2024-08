My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 2 al 6 settembre 2024: Zeynep denuncia Mehdi e lui la rapisce!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della seconda stagione soap opera turca My Home My Destiny, in onda dal 2 al 6 settembre 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda lunedì 2 settembre 2024

Mehdi continua ad essere scosso per la morte di Mujgan, tanto che ora la sua unica ragione di vita diventa Zeynep. Pertanto, il meccanico decide di trasferirsi vicino casa sua; questa scelta, però, farà agitare - e non poco - la giovane. Tuttavia, anche Nuh e Cemile sono sorpresi ed allarmati per l'idea di Mehdi.

Puntata in onda martedì 3 settembre 2024

Nermin, preoccupata per la sicurezza di Zeynep, grazie all'aiuto di Baris, riesce a scoprire che è stato Mehdi a distruggere l'automobile della figlia. Zeynep, una volta scoperta questa sconcertante verità, denuncia l'ex marito ed ottiene un ordine restrittivo. Quando la polizia tenta di notificare la denuncia, Mehdi fugge e cerca l'ex moglie prima al lavoro e poi a casa di Sultan, dove viene respinto. Intanto, l'avvocato sta portando Zeynep in un luogo sicuro.

Puntata in onda mercoledì 4 settembre 2024

Durante un pranzo, Zeynep scopre parte del passato di Baris ed incontra il fratello malato, Savas. Successivamente, la giovane riesce a convincere quest'ultimo a partecipare ad una cena di famiglia, sorprendendo in modo positivo l'avvocato. Intanto, Benal confida a Cemile di avere qualche problema con la gravidanza; allora, la rossa la invita a restare a casa sua per ricevere le cure necessarie.

Puntata in onda giovedì 5 settembre 2024

Nermin mostra a Sakine un video che prova che Mehdi ha distrutto l'automobile di Zeynep, e poi la spinge a confrontarsi con lui. Dopo questa discussione, le due decidono di unire le forze per proteggere la figlia. Intanto, Cemile e Nuh provano a convincere Mehdi a consegnarsi alla polizia, però lui è deciso a parlare con Zeynep prima di gettare la spugna.

Puntata in onda venerdì 6 settembre 2024

Nonostante le precauzioni prese da Baris, Mehdi riesce ad entrare nella sua casa e a rapire Zeynep. L'avvocato sta collaborando con la polizia per rintracciarla, mentre Savas lancia un appello sui social media. Intanto, Sakine, disperata, si confida con Baris, mentre Cemile, altrettanto sconvolta, prova a continuare a fidarsi delle intenzioni del fratello. Poi, i due fratelli iniziano a capire dove Mehdi potrebbe aver nascosto la giovane.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.