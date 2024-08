La Promessa Anticipazioni dal 1° al 6 settembre 2024: Maria tra la vita e la morte. Jana riuscirà a salvarla?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de La Promessa e vediamo cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 1° al 6 settembre 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio.

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa in onda dal 1° al 6 settembre 2024. Gli episodi andranno in onda, dalla domenica al venerdì, a partire dalle ore 15.35 e 15.45.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 1° al 6 settembre 2024

Nelle puntate de La Promessa in onda dal 1° al 6 settembre 2024, vedremo Maria in grande difficoltà. La ragazza è rinchiusa in una grotta senza cibo né acqua ma soprattutto senza che qualcuno sappia dove si trova. Valentin, il suo rapitore, muore senza rivelare dove abbianascosto la Fernandez. Leonor si infuria contro Martina; la marchesina non può tollerare che la sua amata cugina le abbia nascosto della sua relazione con Curro e si sente offesa. Manuel accusa i genitori di averlo costretto a sposare una donna squilibrata mentre Margarita e Don Lorenzo continuano a investigare su Pelayo, scatenando il fastidio del conte, che si accorge dello strano interesse che i due hanno per lui. Catalina comincia un nuovo business, quello delle salse mentre Teresa e Feliciano sono sempre più vicini. Jana rivela a Curro che il bambino di Pia è figlio del Barone de Linaja mentre Lope trova una ragazza di nome Vera nel bosco e per aiutarla a scappare dal padre le propone di nascondersi a La Promessa ma le chiede di non allontanarsi dalla soffitta.

Puntata di Domenica 1° settembre 2024

Manuel accetta di andare a trovare Jimena ma dice ad Abel che la sua visita non cambierà nulla. Don Alonso è molto infastidito dal comportamento di Salvador, che non svolge come dovrebbe le proprie mansioni, perché preso dalla scomparsa di Maria. Teresa informa Leonor della scomparsa della cameriera e Jana non si dà pace; vuole scoprire a tutti i costi cosa sia successo alla sua amica. Catalina vuole creare dei nuovi prodotti da aggiungere alle marmellate e pensa di creare alcune salse. Lope le propone una salsa al pomodoro, grigliato alle erbe. Curro informa la sorella di aver deciso di rinunciare al suo titolo di Conte De La Mata mentre Manuel chiede ad Abel di informare Jana della sua partenza e di scusarsi con lei. Il dottore, subdolamente, non lo fa. Simona scopre che Valentin non ha spedito la sua lettera ad Antonio e comincia a sospettare che il ragazzo nasconda qualcosa. Per indagare e scoprire se sia sincero o meno, gli parla della gamba di Antonio e dell’incidente che ha avuto. Le risposte del giovane non riescono a convincerla. Funes rivela a Jana, Romulo e Pia di non aver alcuna novità su Maria ma di aver ritrovato morta un’altra domestica che era precedentemente scomparsa. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 1° settembre 2024

Puntata di Lunedì 2 settembre 2024

Maria ha scoperto cosa le è successo. Si trova in una grotta e il suo rapitore è Valentin, ossessionato da lei e desideroso di farla innamorare. Leonor vede Curro e Martina mentre si baciano e capisce che è questo il segreto che i due ragazzi le tenevano nascosto. Prima che i due si accorgano della sua presenza, se ne va. Lope prepara la salsa al pomodoro che aveva proposto a Catalina e lei, dopo averla assaggiata, informa Pelayo della novità e gli dice di essere convinta che sia un ottimo prodotto per la loro attività. Il conte non sembra però così tanto entusiasta. Il motivo è molto semplice: Jeronimo lo ha appena informato che Cavendish sta tornando alla tenuta. Romulo informa Salvador che presto tornerà a svolgere le sue attività di semplice valletto. Per il momento non è pronto a occuparsi di altre faccende, non con Maria scomparsa. Valentin finge di essere molto preoccupato per la Fernandez e si attiva per trovarla ma Simona, che sospetta di lui, comincia a informare i suoi colleghi che il ragazzo non è chi dice di essere e probabilmente potrebbe esserci lui dietro alla scomparsa della cameriera. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 2 settembre 2024

Puntata di Martedì 3 settembre 2024

I sospetti su Valentin sono fondati e mentre il ragazzo tenta la fuga, una guardia del sergente Funes gli spara e lo colpisce a morte. Prima di spirare, il giovane dice a Jana di non avere alcuna intenzione di rivelarle dove si trova Maria e si limita a dire che la cameriera morirà sola. Funes e i suoi uomini si rimettono alla ricerca della ragazza fuori dal palazzo e Jana è disperata perché non è riuscita a farsi dire dove si trova la sua amica. Simona si sente in colpa per aver permesso che uno squilibrato di quel genere fosse accolto alla tenuta e si sente responsabile di tutto, perché è stata lei a credere alle sue bugie. Cruz è stanca del caos che si è creato a causa delle ricerche della Fernandez e pretende che Pia trovi immediatamente una cameriera che la sostituisca. La governante si rifiuta di farlo mentre Don Romulo legge una lettera di Mauro, in cui il giovane rivela di essersene andato per evitare che il maggiordomo lasciasse il suo lavoro. Catalina e Pelayo annunciano che cominceranno il nuovo business di salse mentre Margarita e Don Lorenzo continuano a voler smascherare il conte. Il De La Mata segue Pelayo e lo scopre in compagnia di Jeronimo e Cavendish. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 3 settembre 2024

Puntata di Mercoledì 4 settembre 2024

Jana rivela a Curro che il Diego, il bambino di Pia, è figlio del Barone De Linaja. La ragazza prega il fratello di tenere per sé questa informazione. Pelayo ha tentato di convincere Cavendish di svolgere i propri affari lontano dalla tenuta ma l’inglese non cede. Lo scambio tra denaro e armi avverrà a la Promessa. Il conte decide di chiedere aiuto a Don Alonso che, all’oscuro delle vere ragioni, impedisce a Cavendish di fare ritorno a palazzo. Leonor è furiosa contro Curro e Martina e rivela loro di essere al corrente della loro relazione. Maria, imprigionata nella grotta, non ha né cibo né acqua e la sua vita è appesa a un filo. Cruz non vuole che Leonor lavori ma sa che la figlia ama la moda e questo può accettarlo. Simona ha paura che la Fernandez non venga più trovata ma teme anche che sia successo qualcosa anche a suo figlio Antonio. Manuel si arrabbia con i suoi genitori e rinfaccia loro di averlo costretto a sposare una donna che non solo lo ha ingannato ma ha addirittura provato a uccidere Catalina. Per questo motivo la ripudia e accusa la sua famiglia di averlo rovinato. Le salse proposte da Catalina sono un successo mentre Teresa è sempre più intima con Feliciano e dichiara di amarlo. Sembra proprio che la ragazza abbia dimenticato totalmente Mauro. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 4 settembre 2024

Puntata di Giovedì 5 settembre 2024

Leonor scopre che Curro e Martina non si sono baciati solo quella volta ma che hanno una vera e propria relazione. La ragazza è furiosa e accusa la cugina di non aver avuto fiducia in lei. Martina tenta in ogni modo di farsi perdonare. Margarita e Don Lorenzo continuano a indagare su Pelayo che, seccato di essere continuamente tormentato dalle domande dei due, si lamenta con Catalina. Petra mente e dice a Cruz che Feliciano non è suo figlio. La cameriera dice alla marchesa che la servitù ha messo in giro false notizie sul suo conto perché la odiano. La donna le crede. Abel analizza il corpo di Valentin e rivela di aver trovato un indizio che potrebbe essere utile. Il giovane è stato a contatto con le ortiche e questo permette a Funes di restringere il campo di ricerca. Purtroppo anche stavolta la Guardia Civile fa un buco nell’acqua. Il sergente si dice preoccupato perché negli effetti personali del criminale, ha trovato un indumento appartenente alla cameriera tovata morta a Jaen e teme che Maria possa aver fatto la stessa fine. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 5 settembre 2024

Puntata di Venerdì 6 settembre 2024

Durante le ricerche di Maria, Lope incontra Vera, una ragazza che scappa da suo padre. Il ragazzo le offre di rifugiarsi a La Promessa ma le fa promettere di non lasciare mai e poi mai la soffitta. Funes informa Romulo e tutti gli altri, di aver individuato un’area in cui potrebbe trovarsi Maria e poi fornisce ad Abel alcuni oggetti personali di Valentin, affinché il dottore possa trovare altri indizi. Catalina se la prende con Margarita e Don Lorenzo per l’atteggiamento che hanno verso Pelayo mentre il litigio tra Leonor e Martina risulta molto strano sia ai marchesi che a Margarita. Pia implora Feliciano di perdonare Petra, dopo aver visto le lacrime sincere della cameriera sua rivela mentre Jana confessa alla governante di aver detto a Curro di Diego ma di avergli fatto promettere di non farne parola con nessuno. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 6 settembre 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.