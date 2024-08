Endless Love Anticipazioni Puntata Serale 30 agosto 2024, Finale di Stagione: Kemal in arresto, Emir in fin di vita!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata Serale - che comprende l'ultimo episodio della prima stagione e la prima della seconda - di Endless Love in onda il 30 agosto 2024 su Canale 5 rivelano che Emir rischia di morire, e Kemal di finire in carcere per omicidio!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci lasceranno a bocca aperta. Nella puntata speciale in onda la sera del 30 agosto 2024, alle 21:20, comprende l'ultimo episodio della prima stagione ed il primo della seconda. Kemal, ormai a conoscenza della tresca tra Zeynep ed Emir, chiede alla sorella d’incontrarsi perché pretende una confessione. La loro conversazione spingerà l’ingegnere a raggiungere in tutta fretta dall’acerrimo nemico per mettere un punto a tutta questa storia. Il Soydere non sa però che Emir ha già ordinato a Tufan di ucciderlo. Intanto, Tarik cade nella trappola del suo malvagio capo, convolando a nozze con Banu in gran segreto. Galip, invece, ha il forte sospetto che Asu sia sua figlia; così scova Hakki e si dice pronto ad usare la violenza: vuole la verità a tutti i costi. Nel frattempo, Ozan, ancora in carcere, riceve un pacco anonimo; al suo interno ci sono delle foto che ritraggono Zeynep ed Emir che si baciano. In seguito, Emir, in fin di vita, subisce un delicato intervento chirurgico, mentre Nihan si dirige in ospedale, dove si trova Ozan, per portarlo via con sé. Qui, però, trova soltanto Vildan che, in stato confusionale, tiene la fede di Onder tra le mani. Intanto, Kemal si trova in tribunale, dove sta per arrivare la pittrice come testimone dell’accusa: lo ritiene il responsabile di tutte le tragedie che le sono capitate. L’ingegnere viene condotto in carcere in attesa di processo...

Endless Love Anticipazioni: Kemal e Tarik cadono in trappola...

Kemal ha la prova della tresca tra Zeynep ed Emir, ed ora sta raggiungendo la sorella affinché confessi. Ingannandola, il giovane riesce a far sì che Zeynep vuoti il sacco, ed ammetta tra le lacrime di essere stata l'amante del suo peggior nemico. Furioso, il Soydere si scaglia contro di lei, e poi corre da Emir, non sapendo che quest'ultimo abbia già dato ordine a Tufan di ucciderlo. L'ingegnere cade in trappola, proprio come Tarik, il quale sta per coronare il suo sogno d'amore, ossia convolare a nozze - in gran segreto - con la sua amata Banu...

Endless Love Anticipazioni: Ozan scopre che Zeynep lo tradisce!

Galip, dopo la chiacchierata con Asu, ha il forte sospetto che quest'ultima possa realmente essere sua figlia. Allora, l'uomo scova Hakki e gli fa sapere che è pronto addirittura ad usare la violenza pur di scoprire la verità. Intanto, Ozan continua la sua vita dietro le sbarre. Il ragazzo è devastato; l'unica cosa che gli dà la forza di andare avanti in questa situazione è il pensiero di Zeynep. Purtroppo, però, Ozan sta per ricevere un pacco anonimo, al cui interno ci sono delle fotografie inequivocabili: i protagonisti degli scatti sono proprio la moglie ed Emir... che si stanno baciando.

Emir in fin di vita e Kemal in arresto, nelle Anticipazioni di Endless Love del 30 agosto 2024

Dopo il loro scontro, Emir si trova in fin di vita: è in ospedale, e sta per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico; Kemal, invece, si è costituito, certo di averlo ucciso. Nel frattempo, Nihan si sta recando in tutta fretta in ospedale, ma non per suo marito, bensì per andare a prendere Ozan. Tuttavia, una volta giunta qui, la pittrice non troverà né il fratello né tantomeno il padre: c'è soltanto Vildan, la quale, in stato confusionale, tiene tra le mani un anello, la fede di Onder. Purtroppo, come la Sezin intuisce subito, è accaduto qualcosa di terribile. In un secondo momento, sconvolta, quest'ultima raggiunge il tribunale, dove vuole testimoniare contro l'ex. Dopo la sua testimonianza, il Soydere finirà in carcere in attesa di processo. Leyla, sconcertata, chiederà a Nihan di ritrattare, ma la nipote non sentirà ragioni, convinta che l'amato sia il solo responsabile di tutte le tragedie che sono appena successe...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.