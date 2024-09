Endless Love Anticipazioni 3 settembre 2024: Zeynep ha perso il suo bambino!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 3 settembre 2024 su Canale 5: Vildan non vede l'ora di tenere tra le braccia il suo nipotino, ma Zeynep sta per ricevere una terribile notizia...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 settembre 2024, alle 14:10, Vildan ancora non si riprende dalla morte di Ozan e di Onder; l'unico pensiero che riesce a confortarla è che a breve potrà stringere tra le braccia il suo nipotino. Tuttavia, poco dopo Zeynep si risveglia in una stanza d'ospedale. Qui la sua unica preoccupazione è ritrovare la sua borsa, ma sta per ricevere una notizia terribile. Intanto, Emir si sta riprendendo dall'operazione che ha subito, e sta per scoprire che il ritorno alla vita di tutti i giorni non sarà facile...

Endless Love Anticipazioni: Vildan devastata...

La morte di Ozan ed Onder, avvenuta lo stesso giorno e a poca distanza l'una dall'altra, è stata una doccia gelata per le donne della loro famiglia, Vildan e Nihan. Queste ultime li amavano moltissimo, ed ora è difficile riuscire a rassegnarsi all'idea che dovranno continuare a vivere senza di loro. Vildan, in particolar modo, appare devastata dal dolore. La donna continua a pensare al figlio defunto, e sente che soltanto una cosa potrebbe darle un po' di conforto, ossia tenere tra le braccia il suo nipotino, che tra qualche mese finalmente verrà alla luce...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep abortisce!

Vildan è impaziente di tenere tra le braccia il suo nipotino, tutto ciò che le resta del suo amato Ozan, ma, purtroppo, per la bionda è in arrivo un altro durissimo colpo. Zeynep si risveglia in una stanza d'ospedale, ed appare sin da subito molto agitata. La sua unica preoccupazione, però, sembra essere recuperare la sua borsa; tuttavia, la giovane sta per ricevere una notizia che la getterà nello sconforto più totale: ha perso il suo bambino. Zeynep, sotto shock, piangerà tutte le sue lacrime...

Emir si sta riprendendo, nelle Anticipazioni di Endless Love del 3 settembre 2024

Emir se l'è vista davvero brutta. Durante il suo scontro con Kemal, ha estratto una pistola per sparargli ed ucciderlo, ed invece è stato il rivale in amore a sparare a lui, involontariamente. Da lì la corsa in ospedale, dove le sue condizioni sono apparse immediatamente piuttosto critiche. Emir è stato sottoposto ad un intervento molto delicato, ma che gli ha salvato la vita. L'imprenditore è ancora in fase di ripresa, però, pian piano, si sta riprendendo. E, presto, si renderà conto di quanto sarà difficile provare a tornare alla vita di tutti i giorni dopo quanto accaduto...

