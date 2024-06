Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 28 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, alle 14.55 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.45 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 giugno 2024 - Taylor si lancerà alla carica sia per spronare Brooke a una nuova vita sia per calmare gli animi dei suoi figli. La Hayes sarà convinta che la sua amica abbia enormi possibilità con Hollis, il cameriere di Deacon, e si convincerà che – senza neanche accorgersi – la bionda stia flirtando con lui. A darle presto conferma delle sue opinioni sarà una mossa del ragazzo, che spiazzerà entrambe le signore. Intanto tra Steffy e Thomas le cose continueranno a non andare per nulla bene. I due ragazzi sono ormai uno contro l’altro e il Forrester sarà furioso contro sua sorella che non gli ha dato la mano che sperava. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 28 giugno 2024 - lo spietato imprenditore non si dà per vinto: tenta di nuovo di obbligare Nihan a passare la notte insieme. Lei, però, non vuole saperne, tanto che preferisce passarla in bianco sul divano, seduta e tutta vestita. Il mattino seguente, una volta rincasata dopo essere stata a correre, raggiunge Emir per chiedergli di restituire la pistola al Soydere e mettere così un punto a questa storia. Tuttavia, con sua grande sorpresa, s'imbatte ancora nella moglie di Ozan. La Sezin prende Zeynep di petto, perché pretende di sapere quale sia la verità... Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 28 giugno 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 28 giugno 2024 - Emine si sta riprendendo a fatica dalla scoperta dell'infedeltà dell'amato e dalla fine della loro storia d'amore. La giovane prima è venuta a sapere che tra una certa Selin e Faruk c'è del tenero, poi quest'ultimo l'ha lasciata su due piedi, senza fornirle una spiegazione degna di questo nome. Ora, Emine si prepara a tornare a casa sua con la coda fra le gambe, ed in più si vede costretta a sopportare le chiacchiere del quartiere: tutti stanno sparlando di ciò che le è accaduto... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 28 giugno 2024 - Jana scoprirà che sua madre potrebbe essere ancora viva. Ramona confesserà alla cameriera di aver visto Dolores dopo la sua presunta morte. La ragazza non le crederà. Intanto Petra andrà da Simona e le chiederà alcune informazioni su Ramona e la cuoca le dirà che la donna è tornata in paese e che qualcuno si è occupato di lei. Più tardi Petra si intrufolerà nella stanza di Pia e prendendo in braccio il suo bambino confesserà che Feliciano è suo figlio. Manuel esprimerà a Jana la sua preoccupazione per Jimena e lei lo tranquillizzerà dicendogli di fidarsi di Abel e di starle vicino. Orengo pretenderà che Candela gli dia una risposta sul loro matrimonio e lei gli dirà di non sentirsi pronta a questo passo. Pia poi la spingerà a seguire il suo cuore. Teresa si infurierà con Mauro dopo che questi le darà dell’ingenua per la sua fiducia in Feliciano. Qui la trama completa de La Promessa.

