My Home My Destiny 2 Anticipazioni 28 giugno 2024: Emine, sedotta e abbondonata, è costretta a tornare a casa...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 28 giugno 2024, alle 14:45, Emine, dopo essere stata lasciata da Faruk senza una motivazione chiara, decide di tornare a casa; è totalmente devastata da questa delusione amorosa. Inoltre, nel quartiere tutti cominciano a sparlare di ciò che le è successo...

My Home My Destiny Anticipazioni: Emine s'innamora di Faruk...

Emine non credeva che sarebbe mai potuto succedere, ma quando l'ex fidanzato della sua migliore amica Zeynep, Faruk, ha iniziato a ronzarle intorno, lei ha cominciato a provare un forte interesse nei suoi confronti. Emine non avrebbe mai immaginato che un giovane come lui, ossia un giovane ricco e potente, si sarebbe mai potuto invaghire di una come lei, ossia una giovane di umili origini; tuttavia, Faruk, un giorno dopo l'altro, è riuscito a convincerla che fossero fatti l'uno per l'altra...

My Home My Destiny Anticipazioni: Faruk tradisce Emine...

Perdutamente innamorata di Faruk - e della vita agiata che lui le avrebbe potuto offrire -, Emine ha fatto la sua scelta: si è lasciata alle spalle la sua famiglia, compresa sua madre Sultan e la sua amica del cuore, Zeynep, pur di restare al suo fianco. Purtroppo, però, ben presto il suo sogno ad occhi aperti si è trasformato in un incubo. Infatti, la ragazza ha scoperto che Faruk intrattiene un'altra relazione amorosa con una persona di nome Selin...

Emine si sta riprendendo a fatica dalla scoperta dell'infedeltà dell'amato e dalla fine della loro storia d'amore. La giovane prima è venuta a sapere che tra una certa Selin e Faruk c'è del tenero, poi quest'ultimo l'ha lasciata su due piedi, senza fornirle una spiegazione degna di questo nome. Ora, Emine si prepara a tornare a casa sua con la coda fra le gambe, ed in più si vede costretta a sopportare le chiacchiere del quartiere: tutti stanno sparlando di ciò che le è accaduto...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 24 al 30 giugno 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì alla domenica su Canale5 a partire dalle 14.45.