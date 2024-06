La Promessa Anticipazioni 28 giugno 2024: Ramona confessa a Jana che Dolores potrebbe essere ancora viva!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata della Soap La Promessa, in onda su Canale5 il 28 giugno 2024. Nell’episodio Ramona confessa a Jana di aver visto Dolores dopo la sua presunta morte mentre Petra confessa che Feliciano è suo figlio.

Nella puntata de La Promessa in onda il 28 giugno 2024 su Canale5, alle ore 14.45, Jana scoprirà che sua madre potrebbe essere ancora viva. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Ramona confesserà alla cameriera di aver visto Dolores dopo la sua presunta morte. La ragazza non le crederà. Intanto Petra andrà da Simona e le chiederà alcune informazioni su Ramona e la cuoca le dirà che la donna è tornata in paese e che qualcuno si è occupato di lei. Più tardi Petra si intrufolerà nella stanza di Pia e prendendo in braccio il suo bambino confesserà che Feliciano è suo figlio. Manuel esprimerà a Jana la sua preoccupazione per Jimena e lei lo tranquillizzerà dicendogli di fidarsi di Abel e di starle vicino. Orengo pretenderà che Candela gli dia una risposta sul loro matrimonio e lei gli dirà di non sentirsi pronta a questo passo. Pia poi la spingerà a seguire il suo cuore. Teresa si infurierà con Mauro dopo che questi le darà dell’ingenua per la sua fiducia in Feliciano.

Anticipazioni La Promessa: Ramona rivela a Jana che Dolores potrebbe essere ancora viva!

Ramona non ha alcuna intenzione di turbare ulteriormente né Jana né Curro. Dopo il confronto acceso che ha avuto con il ragazzo, la donna si lascerà andare a un’altra rivelazione ma la farà solo alla bionda cameriera. Le confesserà di aver visto Dolores anche dopo la sua presunta morte. Jana non le crederà e penserà che l’amica della sua adorata mamma abbia visto male e che si sia solo illusa. La giovane non riuscirà però a scrollarsi di dosso, facilmente, questa notizia e ne sarà fortemente tormentata.

La Promessa Anticipazioni: Petra rivela che Feliciano è suo figlio

Petra ha ricevuto l’ordine di tenere d’occhio Ramona e si presenterà da Simona per chiederle che informazioni lei abbia sull’ex domestica. La cuoca le confiderà che la donna è tornata in paese da tempo e che qualcuno si è occupato di lei. La cameriera di Cruz cercherà di scoprire chi sia questo qualcuno e poi si intrufolerà in camera di Pia e prenderà in braccio il piccolo della governante. Con l’infante tra le braccia si lascerà andare a una confessione shock. Al bambino dirà di essere anche lei madre e che suo figlio è Feliciano, colui che tutti pensano sia suo fratello. Pia la sorprenderà e la caccerà dalla stanza ma senza sentire nulla di quanto lei ha detto poco prima.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Teresa in collera con Mauro

Teresa ha quasi smascherato Jimena trovando dei suoi indumenti sporchi di sangue. La ragazza ha rivelato tutto a Mauro che, a sua volta, lo ha riferito a Manuel. Mentre il marchese si cruccerà per la salute della moglie e sarà incoraggiato da Jana – che lo rassicurerà – la cameriera si troverà a doversi giustificare con il suo ex fidanzato per la sua fiducia nei confronti di Feliciano. L’attendente si burlerà della sua ingenuità e lei si sentirà offesa. Intanto Orengo costringerà Candela a dargli una risposta sulla sua proposta di matrimonio. La donna gli rivelerà di non sentirsi pronta alle nozze e lui le consiglierà di pensarci bene. Più tardi Pia le darà il consiglio di fare la sua scelta con il cuore.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45, il sabato alle ore 15.00 e la domenica alle ore 14.50 su Canale 5.