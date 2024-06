Endless Love Anticipazioni 28 giugno 2024: Emir e Zeynep mentono. Nihan è furiosa!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 28 giugno 2024 su Canale 5 rivelano che Emir rifila una bugia a Nihan, e Zeynep lo spalleggia. La pittrice, però, pretende di scoprire la verità: perché la cognata era nella stanza del marito?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 giugno 2024, alle 14:10, Nihan è sorpresa di trovare Zeynep in camera di Emir. Lui, per allontanare i sospetti della moglie, le fa pensare che la giovane sia entrata nella sua stanza per prendere la pistola di Kemal. Zeynep lo spalleggia, e poi utilizza la stessa scusa con il fratello. Il Soydere, infatti, le chiederà delle spiegazioni in merito a ciò che ha visto perché si è preoccupato. Intanto, Emir obbliga la Sezin a passare la notte con lui, però lei non ne ha la minima intenzione e la passa in bianco sul divano. Il mattino seguente, dopo essere andata a correre, va da Emir per chiedergli di restituire la pistola all'ingegnere, ma trova nuovamente la cognata nella sua camera...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep beccata nella stanza di Emir!

Asu avverte tempestivamente Emir: Kemal sta pedinando lui e Nihan per spiarli. L'imprenditore, furibondo, torna a ricattare la consorte: pretende che la Sezin interpreti in modo più convincente la parte della moglie devota, affinché nessuno, neanche il suo ex amante, abbia più dubbi in merito al loro amore. Emir e Nihan entrano nella camera di lui, per far vedere al Soydere che ormai dormono insieme. Tuttavia, restano stupiti nel momento in cui s'imbattono in Zeynep. Anche l'ingegnere resta sorpreso nel vedere la sorella nella stanza di Emir...

Endless Love Anticipazioni: ecco il video riassunto della puntata del 28 giugno 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Endless Love del 28 giugno 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni dell'episodio della Soap di Canale5.

Endless Love Anticipazioni: Nihan e Kemal in apprensione...

La pittrice è sconcertata: perché Zeynep era in camera del marito? La Sezin inizia a preoccuparsi, dato che sa bene che tra lei ed Emir era in corso una tresca segreta in passato. Lui prende subito in mano la situazione. Emir dice all'amata che di certo la cognata era lì per prendere la pistola di Kemal. Zeynep, in difficoltà, conferma questa versione dei fatti, e lo stesso farà quando si confronterà con il fratello, che, preoccupato, le chiederà delle spiegazioni in merito a ciò che ha visto.

Nihan affronta Zeynep, nelle Anticipazioni di Endless Love del 28 giugno 2024

Lo spietato imprenditore non si dà per vinto: tenta di nuovo di obbligare Nihan a passare la notte insieme. Lei, però, non vuole saperne, tanto che preferisce passarla in bianco sul divano, seduta e tutta vestita. Il mattino seguente, una volta rincasata dopo essere stata a correre, raggiunge Emir per chiedergli di restituire la pistola al Soydere e mettere così un punto a questa storia. Tuttavia, con sua grande sorpresa, s'imbatte ancora nella moglie di Ozan. La Sezin prende Zeynep di petto, perché pretende di sapere quale sia la verità...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 24 al 28 giugno 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.