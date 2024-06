Beautiful, Anticipazioni Puntata del 28 giugno 2024: Taylor alla riscossa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 28 giugno 2024. Nell’episodio della Soap di Canale5 vedremo che la tensione tra Thomas e Steffy diventerà sempre più forte. Taylor riuscirà a intervenire così come farà con Brooke e Hollis?

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 28 giugno 2024, Taylor si lancerà alla carica sia per spronare Brooke a una nuova vita sia per calmare gli animi dei suoi figli. La Hayes sarà convinta che la sua amica abbia enormi possibilità con Hollis, il cameriere di Deacon, e si convincerà che – senza neanche accorgersi – la bionda stia flirtando con lui. A darle presto conferma delle sue opinioni sarà una mossa del ragazzo, che spiazzerà entrambe le signore. Intanto tra Steffy e Thomas le cose continueranno a non andare per nulla bene. I due ragazzi sono ormai uno contro l’altro e il Forrester sarà furioso contro sua sorella che non gli ha dato la mano che sperava.

Anticipazioni Beautiful: Taylor stupita da Brooke e Hollis

Brooke ha un nuovo amore? Per Taylor è proprio così! La Hayes ha notato gli sguardi e le attenzioni che Hollis, il cameriere di Deacon, riserva alla sua amica e l’ha spronata a farsi avanti e ad accettare il suo corteggiamento. La dottoressa si è pure resa conto che Brooke, senza nemmeno accorgersi, sta flirtando con il giovane e ovviamente, con questo suo comportamento, sta alimentando le sue speranze. Le due donne si sono ritrovate a divertirsi in questa inaspettata situazione e presto capiranno che l’aiutante giovanotto fa davvero sul serio. Una sua mossa le spiazzerà entrambe. Che cosa farà?

Beautiful Anticipazioni: Thomas deluso da Steffy

Steffy e Finn hanno messo Finn alla porta e non hanno accettato che lui facesse quello che vuole a casa loro. I coniugi hanno chiarito al Forrester di voler proteggere Douglas e di voler rispettare le decisioni sia del bambino che del giudice, che ha affidato a loro la cura del piccolo. Thomas non ha però preso bene questo voltafaccia. Il giovane si sarebbe aspettato maggiore collaborazione da sua sorella e si era illuso di aver vinto la battaglia contro Hope, per la custodia di suo figlio. Ma Steffy lo ha cacciato e gli ha ribadito di non voler avere nulla a che fare con lui, capace di tradire la fiducia di tutta la sua famiglia e incapace di capire che, con i suoi comportamenti, sta facendo del male al sangue del suo sangue.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor deve intervenire?

La disputa tra Steffy e Thomas diventerà sempre più dura. Il Forrester potrà sfogarsi con Paris, che cercherà di rincuorarlo e di rassicurarlo che la situazione presto si sistemerà. Steffy invece, dopo aver informato sua madre di quanto sta accadendo, cercherà di non tradire la fiducia di Douglas e di mantenere la promessa fatta a Hope. Taylor sarà molto tesa. Vorrà infatti che i suoi figli smettano al più presto di darsi battaglia e ritrovino l’equilibrio che li ha sempre uniti. Ma non sarà facile per lei mediare tra i suoi rampolli, decisi a proteggere le proprie decisioni contrastanti. Tornerà mai la pace a casa Forrester?

