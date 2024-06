Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 27 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, alle 14.55 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.45 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 giugno 2024 - Taylor e Brooke saranno a Il Giardino per pranzare insieme e parlare ancora di quello che sta succedendo nella loro famiglia. La Hayes si renderà conto che la sua amica è una “sorvegliata speciale”. Hollis, il giovane e affascinante cameriere di Deacon, la sta guardando con ammirazione e desiderio. La psichiatra spingerà l’amica a lasciarsi corteggiare dal giovane e a essere felice di questo momento. La Logan, sebbene lusingata, non sarà però per nulla convinta di poter accettare un simile corteggiamento. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 29 giugno giugno 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 27 giugno 2024 - Asu avverte tempestivamente Emir: il suo acerrimo nemico sta pedinando lui e Nihan per spiarli. L'imprenditore, furibondo, torna a ricattare la consorte: pretende che la Sezin interpreti in modo più convincente la parte della moglie devota, affinché nessuno, neanche Kemal, abbia più dubbi in merito al loro amore. Emir e Nihan entrano nella camera di lui, per far vedere all'ex amante di lei che ormai dormono insieme. Tuttavia, restano stupiti nel momento in cui s'imbattono in Zeynep. Anche il Soydere resta sorpreso nel vedere la sorella nella stanza di Emir...Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 24 al 28 giugno 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 27 giugno 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 27 giugno 2024 - vedremo che, come se non bastasse, sta per fare il suo ingresso in scena un personaggio che porterà ancora più scompiglio nella vita di Mehdi. Quest'ultimo viene a sapere per puro caso che Burhan, il suo acerrimo nemico, è di nuovo in città. Nel momento in cui si ritrovano faccia a faccia, cercano immediatamente lo scontro fisico. La protagonista, terrorizzata al pensiero che possa accadere qualcosa di brutto a Mehdi, interviene prontamente, ma a causa di questo episodio perderà il posto di lavoro appena conquistato. Tuttavia, a casa le priorità sembrano esser altre... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 24 al 29 giugno 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 giugno 2024 - Feliciano vorrà uscire allo scoperto ed evitare che tutti lo prendano di mira. Petra non sarà però per nulla contenta che suo fratello voglia confessare la verità sul rapimento del figlio di Pia. La cameriera cercherà di fermarlo così come consiglierà a Cruz di mettere a tacere Ramona e minaccerà la governante di serie ripercussioni se continuerà a mettere in giro false voci. Orengo porterà a Candela un regalo ma lei continuerà a evitarlo mentre la marchesa non seguirà i consigli di Don Lorenzo e dichiarerà a Margarita che farà di tutto per evitare che la festa di fidanzamento si tenga nella loro tenuta. Fernando tirerà fuori un coniglio dal cilindro e per evitare che sua cognata l’abbia vinta, proporrà a Don Alonso di comprare la sua proprietà. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 24 al 29 giugno 2024.