My Home My Destiny 2 Anticipazioni 27 giugno 2024: Zeynep perde il lavoro per colpa di Mehdi!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 giugno 2024, alle 14:45, Mehdi scopre casualmente che Burhan, il suo acerrimo nemico, è di nuovo in città. Non appena s'incontrano, i due cercano lo scontro fisico; interviene Zeynep per farlo ragionare. A causa di ciò, però, la ragazza perde il lavoro. A casa, tuttavia, sembra ci siano altre priorità...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi in difficoltà...

Mehdi non sta attraversando un periodo facile. Anzitutto, ha scoperto che la sua ex amante, Benal, è incinta di lui, e che la sua famiglia - che glielo aveva taciuto - aveva tentato di offrirle dei soldi per farla abortire. Deluso dai suoi cari, Mehdi ha deciso di accogliere la donna in dolce attesa in casa sua, soprattutto per tenerla al sicuro dall'ex marito violento, Serhat. Questo, però, gli ha causato dei problemi con Zeynep...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi manda via di casa Benal...

Quando lui le ha detto di essere molto triste perché la sentiva distante, la moglie non ha negato. Zeynep ha confidato a Mehdi di aver accettato il fatto che presto diventerà padre di un figlio non loro, ma anche che, di contro, non riusciva ad accettare che Benal dovesse far parte delle loro vite. Pertanto, Mehdi si è visto costretto a chiedere all'ex infermiera di andare a vivere altrove, in un appartamento in cui avrebbe dovuto vivere da sola in attesa della nascita del bebè. Tuttavia, i rapporti tra lui e l'amata non si sono ancora distesi del tutto...

Zeynep perde il lavoro a causa di Mehdi, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 27 giugno 2024

Come se non bastasse, sta per fare il suo ingresso in scena un personaggio che porterà ancora più scompiglio nella vita di Mehdi. Quest'ultimo viene a sapere per puro caso che Burhan, il suo acerrimo nemico, è di nuovo in città. Nel momento in cui si ritrovano faccia a faccia, cercano immediatamente lo scontro fisico. La protagonista, terrorizzata al pensiero che possa accadere qualcosa di brutto a Mehdi, interviene prontamente, ma a causa di questo episodio perderà il posto di lavoro appena conquistato. Tuttavia, a casa le priorità sembrano esser altre...

