La Promessa Anticipazioni 27 giugno 2024: Feliciano pronto a uscire allo scoperto mentre Fernando vuole comprare la tenuta!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 27 giugno 2024, Fernando proporrà a Don Alonso di risolvere tutti i suoi problemi economici comprando La Promessa. Petra minaccerà Pia dopo aver scoperto che Feliciano vuole dire la verità sul rapimento del bambino. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete della Soap.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 27 giugno 2024, alle ore 15.45, Feliciano vorrà uscire allo scoperto ed evitare che tutti lo prendano di mira. Petra non sarà però per nulla contenta che suo fratello voglia confessare la verità sul rapimento del figlio di Pia. La cameriera cercherà di fermarlo così come consiglierà a Cruz di mettere a tacere Ramona e minaccerà la governante di serie ripercussioni se continuerà a mettere in giro false voci. Orengo porterà a Candela un regalo ma lei continuerà a evitarlo mentre la marchesa non seguirà i consigli di Don Lorenzo e dichiarerà a Margarita che farà di tutto per evitare che la festa di fidanzamento si tenga nella loro tenuta. Fernando tirerà fuori un coniglio dal cilindro e per evitare che sua cognata l’abbia vinta, proporrà a Don Alonso di comprare la sua proprietà.

Anticipazioni La Promessa: Feliciano vuole uscire allo scoperto

Feliciano è ormai diventato il bersaglio dei camerieri de La Promessa, che non lo sopportano e lo trattano malissimo. La colpa del ragazzo è di essere il fratello di Petra e di seguire gli ordini della sorella. Pia lo ha nel mirino e la cameriera di Cruz sarà costretta a minacciarla di gravi ripercussioni se non la smetterà di mettere in giro voci false sul coinvolgimento del suo fratellino nel rapimento del suo bambino. La governante non si lascerà intimidire ma Feliciano, visto come si stanno mettendo le cose, spronerà la sorella a uscire allo scoperto e dire tutta la verità. Petra però non sarà per nulla d’accordo.

La Promessa Anticipazioni: Fernando vuole comprare La Promessa

Ormai è ufficiale, Martina sposerà Antonio. Margarita e Don Fernando hanno organizzato la festa di fidanzamento a La Promessa, senza nemmeno consultare i loro cognati, padroni di casa. Per Cruz e Don Alonso è stato un vero e proprio affronto e i due si sono infuriati. La marchesa prometterà di risolvere la questione e di impedire, con tutte le sue forze, che Margarita l’abbia vinta. Don Lorenzo la spronerà a non inimicarsi i due ma Cruz sarà convinta ad agire. Don Fernando, per impedirle di fare qualunque mossa, passerà all’attacco e proporrà a Don Alonso di comprare la sua tenuta e di risolvere così tutti i suoi, purtroppo a lui evidenti, problemi economici.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Candela sfugge a Orengo

Don Carlos ha chiesto a Candela di sposarlo ma lei non gli ha ancora dato una risposta. La donna si sta negando e gli sta sfuggendo. Continuerà a farlo anche quando il maestro tornerà alla tenuta con un regalo per lei. Intanto Petra consiglierà a Cruz di liberarsi di Ramona, che potrebbe spifferare altro sul suo conto. La marchesa le risponderà di volersi, almeno per il momento, limitare a tenere sotto controllo la donna, che potrebbe non costituire un grande problema per lei.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 24 al 29 giugno 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45, il sabato alle ore 15.00 e la domenica alle ore 14.50 su Canale 5.