Beautiful, Anticipazioni Puntata del 27 giugno 2024: Un nuovo amore in arrivo per Brooke?

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 27 giugno 2024 vedremo Taylor notare che Hollis, il cameriere di Deacon, è affascinato da Brooke. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell'episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 27 giugno 2024, Taylor e Brooke saranno a Il Giardino per pranzare insieme e parlare ancora di quello che sta succedendo nella loro famiglia. La Hayes si renderà conto che la sua amica è una “sorvegliata speciale”. Hollis, il giovane e affascinante cameriere di Deacon, la sta guardando con ammirazione e desiderio. La psichiatra spingerà l’amica a lasciarsi corteggiare dal giovane e a essere felice di questo momento. La Logan, sebbene lusingata, non sarà però per nulla convinta di poter accettare un simile corteggiamento.

Beautiful Anticipazioni: Thomas deluso da Steffy

Steffy ha tirato fuori le unghie e ha rivelato a suo fratello di non avere alcuna intenzione di lasciargli campo libero con Douglas. La Forrester non vuole che suo nipote si senta tradito pure da lei e ha intenzione di seguire invece le direttive del giudice, che ha affidato il piccolo a lei. Suo fratello non ha per nulla gradito questo atteggiamento e si è infuriato come non mai. Aveva creduto che la sua sorellina lo avrebbe capito e agevolato e invece sembra proprio che non abbia altra scelta che aspettare che suo figlio decida di tornare a casa o di suo padre o di sua madre e lo comunichi al magistrato. Hope sarà invece grata alla sua sorellastra, che si sta comportando in modo imparziale e sta davvero facendo il bene del Forrester junior.

Anticipazioni Beautiful: Brooke corteggiata da un giovane cameriere

Taylor e Brooke stanno passando sempre più tempo insieme e la loro amicizia migliora e si rafforza ogni giorno. Deacon continua a stupirsi nel vederle a Il Giardino a pranzare chiacchierare insieme mentre Hollis, il suo cameriere, è contento di servire le due affascinanti signore. Il ragazzo non riuscirà a nascondere la sua profonda attrazione per Brooke, che ha già adocchiato da tempo. Dopo averla osservata a lungo, Hollis troverà il coraggio di farsi avanti e di dimostrarle il suo interesse ma del suo comportamento sensuale non si accorgerà la diretta interessata ma la sua amica Taylor.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor spinge Brooke a farsi corteggiare da Hollis

Taylor si accorgerà subito degli sguardi ammiccanti di Hollis verso Brooke e riderà di gusto nel vedere la sua amica corteggiata dal giovane cameriere di Deacon. La dottoressa lo farà notare alla Logan ma lei non crederà che davvero un uomo così giovane sia davvero tanto incantato da lei e minimizzerà il tutto. La Hayes sarà però convinta di aver visto giusto e spingerà la bionda a non sottovalutare il suo potente fascino, ancora piuttosto evidente. Secondo la psichiatra, Brooke è ancora una donna molto piacente e lo sarà ancora per diversi anni. Per questo anche un ragazzo molto più piccolo di lei può guardarla con gli occhi del desiderio e sperare di ricevere anche solo un sorriso in cambio.

