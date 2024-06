Endless Love Anticipazioni 27 giugno 2024: Nihan e Kemal sorprendono Zeynep in camera di Emir!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 27 giugno 2024 su Canale 5: sia Nihan che Kemal beccano Zeynep nella stanza di Emir e ne restano sconcertati!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci sorprenderanno. Nell'episodio in onda il 27 giugno 2024, alle 14:10, Tufan prova a contattare Asu, ma lei ignora la sua chiamata. Intanto, Kemal decide di seguire Nihan ed Emir per cercare di capire se lei stia dicendo la verità o meno. Allora, Asu avverte il fratello, che torna a ricattare la Sezin: pretende che interpreti in maniera più convincente il ruolo della moglie devota. Quando Emir e Nihan entrano in camera del primo, ci trovano dentro Zeynep. L'ingegnere, che si era appostato per spiare i coniugi, si sorprende nel vedere la sorella nella stanza di Emir...

Endless Love Anticipazioni: Nihan si mostra in sintonia con Emir...

Fehime ha organizzato una cena con i fiocchi, dato che serviva per celebrare insieme alla famiglia Sezin la gravidanza di Zeynep. La donna, però, pensa ha deciso d'invitare anche Leyla ed Asu. Quest'ultima, a sua volta, ha informato della serata Emir. L'imprenditore, allora, ha scelto di prendervi parte insieme a Nihan, lasciando tutti i presenti di stucco. La tensione a tavola era palpabile, soprattutto quando Fehime ha detto che si augura che Kemal ed Asu presto convolino a nozze. La pittrice, ingelosita, ha provato - a dir poco maldestramente - a dimostrare di volersi riavvicinare ad Emir...

Endless Love Anticipazioni: Kemal pedina Nihan ed Emir!

Al termine della cena, Tufan, dopo aver aperto il suo cuore alla sua complice, la chiama; Asu, però, non risponde. La figlia segreta di Galip e Mujgan lo sta evitando. L'ingegnere, invece, pensa che sia giunto il momento di capire se la Sezin stia recitando una parte, come crede, oppure se stia facendo sul serio. Allora, il Soydere decide di mettersi ad investigare immediatamente per vederci più chiaro. Il giovane inizia a pedinare l'amata ed il coniuge...

Zeynep beccata nella stanza di Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 27 giugno 2024

Asu avverte tempestivamente Emir: il suo acerrimo nemico sta pedinando lui e Nihan per spiarli. L'imprenditore, furibondo, torna a ricattare la consorte: pretende che la Sezin interpreti in modo più convincente la parte della moglie devota, affinché nessuno, neanche Kemal, abbia più dubbi in merito al loro amore. Emir e Nihan entrano nella camera di lui, per far vedere all'ex amante di lei che ormai dormono insieme. Tuttavia, restano stupiti nel momento in cui s'imbattono in Zeynep. Anche il Soydere resta sorpreso nel vedere la sorella nella stanza di Emir...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.