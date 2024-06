Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 7 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 14.55 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 giugno 2024 - Brooke si rivelerà fondamentale per Taylor. La Logan riuscirà a consolare la sua nuova amica e la sosterrà in un momento molto difficile per lei. La dottoressa si sentirà ancora in colpa per quello che è successo alla sua famiglia e vorrà aiutare Steffy a mettere Sheila ko ma saprà che qualunque cosa lei farà, finirà per creare ulteriormente dolore alla sua famiglia. La bionda la supporterà e le farà capire che qualunque cosa accadrà lei le starà accanto. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 7 giugno 2024 - l'ingegnere sta continuando a mettere sotto torchio Nursen. La testimone, infatti, ha qualcos'altro da rivelargli. Nursen ci tiene a far presente al Soydere che, a parer suo, è impossibile che Mujgan avesse una relazione extraconiugale: il secondo figlio che ha messo al mondo deve essere del marito, per lei non ci sono dubbi. Intanto, Galip, furioso con il giovane che continua a ficcanasare impertinentemente, si fa minaccioso con Hakki: pretende che licenzi Kemal in tronco. Tuttavia, l'uomo non ha alcuna intenzione di starlo a sentire, anzi... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 giugno 2024 - Maria e tutti i domestici si impegneranno con la colletta per aiutare Salvador. Catalina, Manuel e pure Abel parteciperanno attivamente e la vendita dei dolci sembrerà andare a gonfie vele. La Fernandez e i suoi vorranno tenere nascosto questo aiuto affinché l’ex soldato non continui a credere che i suoi colleghi lo compatiscano. Purtroppo però Feliciano, non informato delle cose e tenuto all’oscuro di quanto sta accadendo, finirà per spingere il giovane a informarsi. Intanto Margherita rivelerà a Fernando di aver risolto la questione Beatriz e di aver messo a tacere la Oltra, almeno per il momento. Mercedes si renderà conto che alla tenuta dei Lujàn si respira un’aria molto tesa e compatirà la figlia, capendo perfettamente perché voglia andarsene. Qui la trama completa de La Promessa.

