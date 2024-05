Endless Love Anticipazioni Puntate dal 3 al 9 giugno 2024: Galip è un assassino, Emir ha un fratello segreto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 3 al 9 giugno 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 3 al 9 giugno 2024 su Canale 5, dal lunedì alla domenica a partire dalle 14.10. Inoltre, la soap verrà trasmessa anche il sabato in seconda serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 3 giugno 2024

Nihan vede Kemal e Zehir entrare nella casa di Sedat, il quale sta consegnando loro il certificato del decesso di Mujgan. Così, i due scoprono come si chiama la donna che aveva assistito al tentativo di suicidio della madre di Emir. La pittrice, allora, prende il Soydere di petto per chiedergli di non nasconderle più niente: vuole aiutarlo a rintracciare la persona che sta cercando, Nursen Harran.

Puntata in onda Martedì 4 giugno 2024

Zeynep assiste ad un incontro tra Leyla ed Onder, durante il quale quest'ultimo confida alla donna di non aver avuto una vita felice, perché non l'ha trascorsa al suo fianco. Allora, la giovane corre da Vildan per metterla al corrente di quello che ha appena visto. La bionda, furibonda affronta Onder e lo caccia via di casa. Intanto, la famiglia Soydere riceve una buona notizia: Tarik è stato scagionato dall'accusa di omicidio.

Puntata in onda Mercoledì 5 giugno 2024

Huseyin vuole convincere Kemal che ha commesso uno sbaglio a denunciare Tarik, il quale è stato rilasciato principalmente grazie all'intervento dell'avvocato di Emir. Intanto, Zehir fa sapere all'ingegnere di aver rintracciato Nursen, la donna che venticinque anni prima aveva assistito al tentativo di suicidio di Mujgan. Il Soydere e Nihan la raggiungono per interrogarla. Lui l'accusa di aver dichiarato il falso, firmando un documento in cui si accertava il decesso della madre di Emir. La pittrice, invece, la spinge a dire la verità una volta per tutte. Nursen, con le spalle al muro, ammette che Mujgan non tentò di suicidarsi.

Puntata in onda Giovedì 6 giugno 2024

Un flashback mostra Mujgan sul ciglio del balcone, pronta a lanciarsi. Tuttavia, fu Galip a darle una spinta. In un secondo momento, Kemal si reca da Emir per rivelargli che cosa ha scoperto: fu il padre ad istigare la madre al suicidio, e fu sempre lui a farla cadere di sotto. L'ingegnere aggiunge che Galip fece ciò perché convinto che Mujgan avesse concepito un altro figlio al di fuori del loro matrimonio. Allora l'imprenditore scopre con sgomento di avere un fratello segreto. Intanto, Onder se ne va di casa, mentre Asu chiede a Leyla che cosa ne pensi del suo legame con il Soydere; la donna, però, è sicura che alla fine l'amore tra lui e Nihan trionferà.

Puntata in onda Venerdì 7 giugno 2024

Leyla e Vildan discutono duramente per telefono. In seguito, la prima raggiunge Onder per chiedergli di tenersi a debita distanza, poiché non ha intenzione di entrare nelle loro dinamiche matrimoniali. Intanto, Emir si dirige come una furia cieca a casa di Mujgan: pretende che la madre gli dica la verità sul suo presunto fratello segreto. Benché lui le tolga la maschera dell'ossigeno per farla parlare, Mujgan emette solo qualche rantolo. Kemal, invece, accoglie un'altra testimonianza di Nursen, la quale gli confessa che è sicura che la donna non abbia mai tradito Galip. Nel frattempo, quest'ultimo, furioso, sta chiedendo ad Hakki di licenziare in tronco l'ingegnere.

Puntate in onda in daytime e in seconda serata Sabato 8 giugno 2024

Hakki, nel corso di una riunione, annuncia che le quote dell’azienda passeranno ad Asu e Kemal. Quest'ultimo non è d'accordo, mentre lei ne è felice, ed è ancora convinta di volerlo sposare ad ogni costo. Per ottenere ciò che desidera, chiede aiuto a Zeynep, che può capirla perché è nella sua stessa situazione: è innamorata di qualcuno che non la ricambia. Intanto, Nihan sta proponendo a Zehir d’indagare con lei per trovare le registrazioni menzionate da Taner, senza informare l’ingegnere. L'uomo acconsente. Emir, invece, entra ubriaco nella stanza di Ozan e sua moglie; Zeynep si libera del marito per raggiungere l'ex amante e spingerlo a riflettere sul fatto che è così crudele a causa della solitudine. Emir non resta indifferente alle parole della giovane. Nel frattempo, il Soydere è certo che sia Tufan che ricatta il suo acerrimo nemico, e che sia sempre lui il fratello segreto; allora, commissiona ad un laboratorio il test del DNA. Zeynep ed Emir, nel mentre, finiscono di nuovo a letto insieme, e per poco non vengono sorpresi dai rispettivi coniugi. In un secondo momento, Kemal e Nihan trovano e vedono il video della famigerata notte dell'omicidio, così scoprono che Emir aveva soltanto simulato la morte di Linda, facendole indossare un giubbotto antiproiettile ed un sacchetto di sangue finto. La pittrice mostra il video al consorte e poi lo lascia. Dopodiché, Emir viene a sapere che il rivale in amore e la Sezin lo hanno denunciato; di tutta risposta, invia una segnalazione alla polizia per mettere Ozan nei guai. Quest’ultimo sta per andare in centrale, quando viene sorpreso da una crisi e trasportato in ospedale. La Sezin lo va a trovare e lo esorta a confessare tutto ciò che sa, poiché tanto è in possesso della prova che lo scagiona dall’accusa di assassinio, ma Ozan, terrorizzato, si rifiuta. Intanto, Emir ha fatto rapire Tufan, sicuro che sia il fratello segreto ed il ricattatore. Tufan nega con forza. Infine, Kemal dice ad Hakki di voler rinunciare alle sue azioni, e la sua ex annuncia ai suoi cari di essere pronta a chiedere il divorzio.

Puntate in onda Domenica 9 giugno 2024

In attesa dell'aggiornamento della guida Mediaset.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.