Beautiful, Anticipazioni Puntata del 7 giugno 2024: Taylor è disperata. In suo soccorso arriva Brooke!

Nella puntata Beautiful in onda su Canale5 il 7 giugno 2024, Brooke riuscirà a consolare Taylor, distrutta da da quello che sta accadendo a Steffy. Ecco le Trame complete della Soap.

Nella puntata di Beautiful in onda il 7 giugno 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Brooke si rivelerà fondamentale per Taylor. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan riuscirà a consolare la sua nuova amica e la sosterrà in un momento molto difficile per lei. La dottoressa si sentirà ancora in colpa per quello che è successo alla sua famiglia e vorrà aiutare Steffy a mettere Sheila ko ma saprà che qualunque cosa lei farà, finirà per creare ulteriormente dolore alla sua famiglia. La bionda la supporterà e le farà capire che qualunque cosa accadrà lei le starà accanto.

Beautiful Anticipazioni: Taylor non si dà pace

Taylor non si dà pace. Dopo aver rivelato a Katie la verità su quanto accaduto in passato con Bill e aver scatenato la furia della Logan, la dottoressa si sente ancora più in colpa e responsabile per quello che sta succedendo alla sua famiglia. Nonostante le rassicurazioni di Steffy e il suo sostegno, per la psichiatra è un peso troppo grande da sopportare, soprattutto perché non sa come rimediare, senza creare ulteriore danno e dolore ai suoi cari. Brooke l’ha trovata in preda al pianto e ai brividi e si è prodigata immediatamente per aiutarla a ritrovare il sorriso.

Anticipazioni Beautiful: Brooke sostiene Taylor

Brooke è entusiasta della sua amicizia con Taylor. Finalmente la Logan non deve più guardarsi le spalle da una nemica agguerritissima come la Hayes ma può godersi un legame con una persona che ha scoperto avere molte cose in comune con lei. Il loro rapporto sembra essere destinato a intensificarsi, soprattutto dopo che la madre di Hope riuscirà a rincuorare la psichiatra e a evitare che faccia la sciocchezza di presentarsi alla polizia e costituirsi. Brooke rivelerà a Taylor di essere d’accordo con Steffy e di non pensare che lei debba sacrificarsi per incastrare Sheila. Le dirà anche che troveranno, insieme, una soluzione ai loro problemi e che lei potrà sempre contare sul suo aiuto e sul suo affetto. Per la dottoressa queste parole saranno un vero toccasana.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Katie non ci rinuncia!

Sheila ha messo le cose in chiaro con Katie. L’incontro tra la rossa e la Logan è stato particolarmente duro e ha messo alla prova i nervi della sorella di Brooke, già piuttosto turbata dalla confessione di Taylor. Rimasta sola con Carter, Katie tenterà di fare il punto della situazione di trovare una soluzione ai drammi che lei e i suoi cari sta affrontando a causa dello strano e improvviso cambiamento di Bill. La donna sarà sempre più convinta che qualcos’altro bolla in pentola e che non sia stata una mera ripicca ad aver scatenato lo Spencer e ad averlo avvicinato alla criminale, che da anni semina il terrore nella sua famiglia. Ma soprattutto sarà più che mai decisa a non mollare la presa sul suo ex. Ci sarà sicuramente un modo per farlo tornare alla ragione e lei scoprirà qual è!

