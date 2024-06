Endless Love Anticipazioni 7 giugno 2024: Emir si scaglia come una furia contro la madre inferma!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 7 giugno 2024 su Canale 5 rivelano che mentre Leyla chiede ad Onder di tenersi a distanza e Galip ad Hakki di licenziare Kemal, quest'ultimo continua ad interrogare Nursen ed Emir s'infuria con Mujgan!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 giugno 2024, alle 14:10, Leyla e Vildan discutono duramente per telefono. In seguito, la prima raggiunge Onder per chiedergli di tenersi a debita distanza, poiché non ha intenzione di entrare nelle loro dinamiche matrimoniali. Intanto, Emir si dirige come una furia cieca a casa di Mujgan: pretende che la madre gli dica la verità sul suo presunto fratello segreto. Benché lui le tolga la maschera dell'ossigeno per farla parlare, Mujgan emette solo qualche rantolo. Kemal, invece, accoglie un'altra testimonianza di Nursen, la quale gli confessa che è sicura che la donna non abbia mai tradito Galip. Nel frattempo, quest'ultimo, furioso, sta chiedendo ad Hakki di licenziare in tronco l'ingegnere...

Endless Love Anticipazioni: Leyla contro Onder!

Dopo che Zeynep le ha rivelato che cosa aveva sentito, ossia Onder confidare a Leyla di aver vissuto infelicemente perché senza di lei, Vildan è andata su tutte le furie. Quest'ultima, senza esitare neanche un secondo, ha messo il marito alla porta, chiedendogli di non farsi rivedere mai più. Onder, allora, si è visto costretto a lasciare la villa. Dopodiché, Vildan se l'è presa anche con Leyla. Quest'ultima, al termine della conversazione telefonica - tutt'altro che piacevole - con Vildan, raggiunge il suo ex e gli fa una precisa richiesta: deve tenersi a debita distanza, perché non ha intenzione di essere coinvolta nei loro problemi matrimoniali...

Endless Love Anticipazioni: Emir furioso con sua madre!

Kemal ha sconvolto Emir, rivelandogli vera storia del tentativo di suicidio di Mujgan: in realtà, era stato Galip ad istigarla a compiere questo insano gesto, ed era stato sempre lui a spingerla giù dal balcone. Il motivo? Galip era certo che l'altro figlio partorito dalla moglie fosse stato concepito al di fuori dal loro matrimonio. Ora, l'imprenditore si sta dirigendo come una furia cieca a casa di sua madre, perché pretende di sapere la verità sulla presunta esistenza di un fratello segreto. Emir si scaglia contro Mujgan, inerme, e le toglie persino la maschera dell'ossigeno per forzarla a parlare; la donna emette solo qualche rantolo...

Kemal continua ad interrogare Nursen, nelle Anticipazioni di Endless Love del 7 giugno 2024

L'ingegnere sta continuando a mettere sotto torchio Nursen. La testimone, infatti, ha qualcos'altro da rivelargli. Nursen ci tiene a far presente al Soydere che, a parer suo, è impossibile che Mujgan avesse una relazione extraconiugale: il secondo figlio che ha messo al mondo deve essere del marito, per lei non ci sono dubbi. Intanto, Galip, furioso con il giovane che continua a ficcanasare impertinentemente, si fa minaccioso con Hakki: pretende che licenzi Kemal in tronco. Tuttavia, l'uomo non ha alcuna intenzione di starlo a sentire, anzi...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.