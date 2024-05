La Promessa Anticipazioni dal 3 al 7 giugno 2024: Curro propone a Martina di sposarlo per salvarsi dalle nozze con Antonio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de La Promessa e scopriamo cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 3 al 7 giugno 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 3 al 7 giugno 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, va in onda alle ore 14.55.

Puntata di Lunedì 3 giugno 2024

Margarita non vuole più che Cruz e Lorenzo si intromettano nelle loro faccende ed esorta entrambi a lasciarli in pace. I due però non hanno alcuna intenzione di tirarsi indietro e ribadiscono di volersi occupare di Martina, in grande difficoltà proprio a causa dei suoi genitori. Don Fernando e sua moglie cercheranno di impedire a ogni costo che i marchesi e il Capitano allontanino la loro figlia e la convincano a non sposare il figlio del duca. Salvador deve purtroppo rinunciare all’operazione dopo che Abel gli comunica che la cifra da spendere è molto alta. Simona e Candela si occupano del maestro e gli preparano, di nascosto, un lauto pasto. Candela decide addirittura di fargli compagnia, giocando con lui a carte ma Feliciano se ne accorge e rivela tutto a Petra. Cruz tenta ti convincere Jimena a rinunciare alla partenza per Madrid ma la ragazza è convinta di voler lasciare la tenuta e chiede alla suocera di non metterle i bastoni tra le ruote. Feliciano si fa male a una mano mentre svolgere i lavori – duri e faticosi – che Mauro gli ha assegnato. Teresa ha il compito di medicare il ragazzo. Jana gela Manuel ribadendo a gran voce che tra loro è finita ma poi gli rivela di essere molto dispiaciuta per la sua partenza e che i suoi sentimenti non sono mutati. Lorenzo dà a Romulo il compito di tenere d’occhio le mosse di Fernando. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 3 giugno 2024

Puntata di Martedì 4 giugno 2024

Jana deve ricredersi su Abel. Il medico la sta aiutando a prendersi cura di Ramona, che sta ancora molto male. Jimena è in difficoltà; la sua decisione di trasferirsi a Madrid non trova l’appoggio né dei suoi suoceri e nemmeno di suo marito. Manuel non vuole lasciare La Promessa per non dover rinunciare per sempre all’amore per il volo ma anche a Jana, che gli ha rivelato di provare per lui ancora affetto. Margarita non intende accettare il comportamento ribelle della figlia e intende tornare a casa il prima possibile. Per preparare il suo ritorno, invia due lettere. Una è indirizzata alla servitù l’altra a Beatriz Oltra. Lorenzo e Cruz non capiscono perché la donna abbia contattata la nemica di Margarita, colei che ha rovinato la reputazione della loro figlia. Salvador intanto continua a essere nervoso e a non accettare che i suoi compagni lo trattino con compassione, soprattutto dopo che hanno scoperto che il ragazzo non ha il denaro necessario per pagare l’operazione agli occhi. Petra, informata da Feliciano della presenza di un uomo nella stanza delle cuoche, si mette all’opera per scoprire cosa stia succedendo. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 4 giugno 2024.

Puntata di Mercoledì 5 giugno 2024

Petra avverte Cruz che c’è un uomo nelle stanze delle cuoche. La marchesa decide di controllare mettendo Candela e Simona in grande pericolo. Per fortuna Teresa riesce a portare via il maestro, evitando che la padrona di casa scopra la verità. Jimena si sente male e Abel le conferma che il suo malore è dovuto a una discussione con Manuel. Fernando tenta di riappacificarsi con Martina e, dopo averle ricordato un episodio della sua infanzia, la sprona a riflettere sulla necessità e sul suo dovere di sposare Antonio. Jana non intende rinunciare ad aiutare Salvador e non vuole che rimanga cieco. Maria propone di fare una colletta per il ragazzo. Martina confessa a Cruz tutto quello che è capitato con Beatriz e la marchesa, insieme a Lorenzo, pensa di sfruttare la Oltra per impedire le nozze della nipote. Grazie alle cure di Jana e Abel, Ramona riprendere conoscenza. Martina si sfoga con Curro e gli confessa che i suoi genitori vogliono costringerla a sposare Antonio. Il ragazzo le propone una soluzione: si sposeranno in grande segreto. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 5 giugno 2024

Puntata di Giovedì 6 giugno 2024

Curro ha una soluzione per tutti i problemi di Martina. Il ragazzo le propone di sposarlo in gran segreto ed evitare che lei debba convolare a nozze con un uomo che non ama. Simona e Candela sono costrette a confessare a Don Romulo e a Pia di aver nascosto il maestro nel loro alloggio. Manuel accetta la richiesta di Jimena e invita la duchessa Mercedes a La Promessa. Maria e Jana hanno organizzato una raccolta fondi per l’operazione di Salvador. La servitù si dà da fare per preparare i dolci da vendere. La Fernandez ottiene l’appoggio di Catalina, che è entusiasta di dare una mano. Manuel chiede a Cruz di non intromettersi nella sua decisione di trasferirsi a Madrid mentre Feliciano continua a essere maltrattato per via della sua parentela con Petra. Don Alonso parla a suo fratello e cerca di convincerlo a non rovinare il futuro di Martina e il loro rapporto padre-figlia. Ramona scambia Abel per suo figlio José e poi, in preda al delirio, si allontana dalla sua casa e costringe Jana e il dottore a cercarla. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 6 giugno 2024

Puntata di Venerdì 7 giugno 2024

Salvador trova Maria e Lope stretti in un abbraccio e va su tutte le furie. Fernando, nonostante il discorso di Alonso, continua a spingere Martina affinché sposi Antonio. Margarita riferisce al marito di aver messo a tacere Beatriz e di aver trovato un accordo con lei; i due presto riveleranno la verità su di lei ma non è ancora arrivato il momento. Feliciano confessa ai colleghi di aver informato lui Petra della presenza di un uomo nella stanza di Candela e Simona ma di non essere stato lui a dirlo a Cruz. La servitù è furiosa e gli volta le spalle. Solo Teresa sembra disposta a stargli accanto. L’inimicizia tra Cruz e Margarita continua e Mercedes se ne rende conto; la duchessa capisce perché sua figlia voglia lasciare La Promessa. Catalina, Manuel e Abel partecipano alla colletta organizzata dai domestici per aiutare Salvador. Il cameriere non dovrebbe saperne nulla ma Feliciano lo spinge a capire cosa stia succedendo. Lorenzo rivela a Cruz che ogni suo tentativo di mettere Beatriz in difficoltà, si sta rivelando infruttuoso. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 7 giugno 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.55 su Canale 5.