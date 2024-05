Beautiful Anticipazioni Puntate dal 2 all’8 giugno 2024: Taylor pronta a costituirsi!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 2 all’8 giugno 2024. Ecco cosa accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Domenica 2 giugno 2024

Katie interroga Steffy a proposito del ricatto di Bill, ricevendo risposte da Taylor. La Hayes confessa a Katie che è proprio lei la ragione per cui Bill ha potuto ricattare Steffy e Finn, costringendoli a non testimoniare contro Shieila. Fu Taylor, infatti, a sparare anni prima a sangue freddo.

Katie è scioccata dalla rivelazione di Taylor e le chiede cosa l’ha spinta a commettere quel gesto orribile. Nel frattempo, diventato nuovo proprietario de “Il Giardino”, Deacon confida a Hope e Brooke quali sono i suoi piani per migliorare e valorizzare l’attività.

Puntata in onda Lunedì 3 giugno 2024

Sheila manipola ancora Bill, tentando di separarlo da Brooke e Katie sminuendo il loro intenso rapporto, così da assicurarsi che l’uomo sia dalla sua parte. Contemporaneamente, Sheila incontra Taylor per proporle una tregua e quando ha Hayes rifiuta categoricamente di concederla, la Carter le fa notare che dovrebbe invece accettare la pace dato che loro sono simili, avendo entrambe sparato ad una persona. Riuscirà a far leva sui sensi di colpa di Taylor?

Puntata in onda Martedì 4 giugno 2024

Katie è molto preoccupata per i ricatti di Sheila e confessa i suoi timori a Carter, che cerca di tranquillizzarla. Nel frattempo, Brooke chiacchiera con Deacon a “Il Giardino” e si rallegra per la sua amicizia, del tutto inaspettata, con Taylor.

Puntata in onda Mercoledì 5 giugno 2024

Dopo la chiacchierata con Deacon nel suo nuovo locale, Brooke va a trovare Taylor e la trova disperata, preda dei sensi di colpa dopo la visita a sorpresa di Sheila. Nel frattempo, la Carter non perde tempo e fa la sua apparizione alla Forrester prendendo di petto Katie per ribadirle che ora c’è lei al fianco di Bill e non vuole intromissioni nel loro rapporto.

Puntata in onda Giovedì 6 giugno 2024

Mentre è intenta a chiarire con Katie la situazione per evitare che si intrometta ancora, Sheila viene sorpresa dall’arrivo di Carter e lascia in fretta e furia la Forrester. Nel frattempo, Steffy e Thomas sono molto arrabbiati con Bill per la sua scelta di fare coppia con Sheila, e preoccupati per il ricatto della donna.

Puntata in onda Venerdì 7 giugno 2024

Brooke interviene tempestivamente per sostenere e incoraggiare Taylor in nome della loro nuova amicizia, trovando la donna consumata dai dubbi e dalle preoccupazioni. Brooke, infatti, ricorda a Taylor che il suo è stato un errore commesso tanti anni prima e che questo non può spingerla a paragonarsi a Sheila. Nel frattempo, Katie riflette sulla confessione di Taylor che le ha rivelato di essere stata proprio lei ad impugnare la pistola contro Bill anni prima.

Puntate in onda Sabato 8 giugno 2024

Mentre Sheila torna da Deacon a “Il Giardino”, Katie discute con Brooke: non può credere che sua sorella le abbia nascosto che è stata Taylor a sparare a Bill per tutti questi anni.

Mentre Katie non riesce proprio ad accettare la colpevolezza di Taylor e Sheila ribadisce la sua intenzione di tenere Bill distante dalla Logan, Taylor è pronta a confessare la sua colpevolezza alla polizia, così da mettere fine al ricatto della Carter una volta per tutte. Steffy, tuttavia, prova a dissuaderla.

Katie è molto arrabbiata anche con Brooke e non può credere che sua sorella le abbia mentito per anni per proteggere Taylor. La Hayes, nel frattempo, è sempre più schiacciata dai sensi di colpa perché sa che il suo gesto nel passato si ripercuote nel presente e mette tutti in pericolo. Taylor si costituirà?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.