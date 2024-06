La Promessa Anticipazioni 7 giugno 2024: Tutti in soccorso di Salvador ma Feliciano rovina tutto

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 7 giugno 2024 su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame della Soap ci rivelano che Feliciano combinerà un altro pasticcio e stavolta contro Salvador...

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 7 giugno 2024, alle ore 14.55, Maria e tutti i domestici si impegneranno con la colletta per aiutare Salvador. Catalina, Manuel e pure Abel parteciperanno attivamente e la vendita dei dolci sembrerà andare a gonfie vele. La Fernandez e i suoi vorranno tenere nascosto questo aiuto affinché l’ex soldato non continui a credere che i suoi colleghi lo compatiscano. Purtroppo però Feliciano, non informato delle cose e tenuto all’oscuro di quanto sta accadendo, finirà per spingere il giovane a informarsi. Intanto Margherita rivelerà a Fernando di aver risolto la questione Beatriz e di aver messo a tacere la Oltra, almeno per il momento. Mercedes si renderà conto che alla tenuta dei Lujàn si respira un’aria molto tesa e compatirà la figlia, capendo perfettamente perché voglia andarsene.

Anticipazioni La Promessa: Salvador scopre tutto

Maria ha organizzato una colletta per raccogliere del denaro e aiutare Salvador a pagare l’operazione. Catalina, Manuel e persino Abel parteciperanno attivamente alla vendita dei dolci e tutti saranno molto contenti di come stiano andando le cose. La Fernandez si è però raccomandata di non dire nulla all’ex soldato che, sicuramente, avrebbe fatto in modo che nessuno si preoccupasse per lui. Peccato però che questo segreto non sarà mantenuto da Feliciano. Il giovane, non sapendo di questo piano, finirà per spingere Salvador a informarsi su quello che stanno combinando i loro colleghi.

La Promessa Anticipazioni: Tutti contro Feliciano

Feliciano sta raccogliendo insuccessi dopo insuccessi. Dopo aver rischiato di mettere nei guai Candela e Simona, il ragazzo deciderà di rivelare a tutti di aver incautamente informato Petra di aver visto un uomo nella stanza delle cuoche ma giurerà di non aver detto nulla a Cruz. Nonostante tutti capiscano che ad avvertire la marchesa sia stata la sua perfida cameriera, non potranno perdonare l’ingenuo giovane e continueranno a trattarlo con disprezzo. L’unica che sembrerà disposta a stargli vicino sarà Teresa. I due ragazzi parranno aver trovato una certa sintonia.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Margherita ha messo a tacere Beatriz

L’ira di Salvador rischia di scoppiare da un momento all’altro e non solo per via della raccolta fondi. Il ragazzo scoprirà Maria e Lope abbracciati e la cosa non gli piacerà per nulla. Per lui sarà l’ennesima dimostrazione che non può fidarsi della Fernandez e nemmeno del suo amico. Intanto Margherita riferirà a Don Fernando di aver messo a tacere Beatriz e di aver sistemato le questioni con la ragazza, almeno per ora. Mercedes, la madre di Jimena, comincerà a capire molto bene perché la figlia voglia lasciare la tenuta e comprendendo che la situazione tra Cruz e suo cognata è molto tesa, la duchessa compatirà la figlia e sarà pronta persino a sostenerla.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 3 al 7 giugno 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.55 su Canale 5.