Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 giugno 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 5 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 14.55 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 giugno 2024 - Sheila si prenderà la sua rivincita su Katie. La Carter si presenterà in ufficio dalla Logan e l’affronterà a muso duro dopo le sue incursioni a Villa Spencer. La rossa intimerà alla sua rivale di non presentarsi mai più a casa di Bill e di farsi da parte. Le dirà chiaramente di essere lei, ora, la donna e che il suo tempo è scaduto. Dovrà rimanere al suo posto se non vorrà farsi male. Intanto Brooke troverà Taylor distrutta e disperata a causa degli eventi. La Logan cercherà di consolarla. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 5 giugno 2024 - Zehir ha scoperto dove si trova Nursen, la donna che assistette al presunto tentativo di suicidio della madre dello spregevole imprenditore. Il Soydere e Nihan la raggiungono in tutta fretta per interrogarla. Lui passa subito alle maniere forti, accusando Nursen di aver dichiarato il falso, firmando un documento che attestava il decesso di qualcuno che, invece, è ancora vivo e vegeto; poco dopo, la pittrice prova a spingerla a vuotare il sacco. Sentendosi alle strette, la signora decide di confessare: non si trattò di un tentativo di suicidio, Mujgan fu vittima di un tentato omicidio! Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 giugno 2024 - Martina si sentirà sempre più schiacciata dai suoi genitori. La ragazza potrà contare, per sua fortuna, su Curro. Il giovane le offrirà una soluzione a tutti i loro problemi e le chiederà di sposarlo in gran segreto. Intanto Cruz, avvisata da Petra, si presenterà negli alloggi della servitù per stanare l’ospite di Simona e Candela. Teresa, per fortuna, riuscirà a portare via Orengo prima che la marchesa lo scopra. Abel si congratulerà con Jana per aver fatto la diagnosi corretta al malessere di Jimena mentre Maria organizzerà una colletta per raccogliere il denaro per l’operazione di Salvador. Don Lorenzo e Cruz penseranno di contattare Beatriz Oltra e di portarla dalla loro parte per distruggere Margherita e Fernando. Qui la trama completa de La Promessa.

