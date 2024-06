Endless Love Anticipazioni 5 giugno 2024: Kemal e Nihan scoprono una verità agghiacciante...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 5 giugno 2024 su Canale 5 rivelano che Kemal e Nihan stanno per entrare a conoscenza di una verità a dir poco sconvolgente...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 giugno 2024, alle 14:10, Huseyin vuole convincere Kemal che ha commesso uno sbaglio a denunciare Tarik, il quale è stato rilasciato principalmente grazie all'intervento dell'avvocato di Emir. Intanto, Zehir fa sapere all'ingegnere di aver rintracciato Nursen, la donna che venticinque anni prima aveva assistito al tentativo di suicidio di Mujgan. Il Soydere e Nihan la raggiungono per interrogarla. Lui l'accusa di aver dichiarato il falso, firmando un documento in cui si accertava il decesso della madre di Emir. La pittrice, invece, la spinge a dire la verità una volta per tutte. Nursen, con le spalle al muro, ammette che Mujgan non tentò di suicidarsi...

Endless Love Anticipazioni: Tarik scagionato!

Tarik, alla fine, ha confessato a Kemal di avere le mani sporche di sangue: è stato lui ad uccidere Karen . Benché fosse certo che dietro ci fosse lo zampino di Emir, il quale aveva assunto Tarik appositamente per incastrarlo, l'ingegnere non ha avuto altra scelta: ha sporto denuncia. Allora, il sospettato si è dovuto recare in centrale, dove è stato interrogato in merito all'efferato delitto dalla polizia. L'intera famiglia, in pena, si è affrettata a raggiungerlo. Poi, però, è arrivata una buona notizia: Tarik è stato scagionato dalla terribile accusa di omicidio, anche e soprattutto grazie all'intervento dell'avvocato di Emir. Allora, Huseyin tenta di convincere il Soydere junior che ha commesso un errore a puntare il dito contro il fratello maggiore...

Endless Love Anticipazioni: Kemal sulle tracce di Nursen...

Il protagonista è pronto a contrattaccare. Furibondo per ciò che Emir sta facendo ai membri della sua famiglia, Kemal si è messo ad indagare più a fondo sulla sua vita privata, alla ricerca di qualcosa da utilizzare contro di lui. Così, insieme a Zehir, ha raggiunto Sedat, che gli ha consegnato il certificato di morte di Mujgan, la moglie di Galip che, invece, è ancora viva, seppur si trovi da venticinque anni in stato vegetativo. Allora, il giovane ha scoperto il nome della persona che assistette al presunto tentativo di suicidio di Mujgan...

Kemal e Nihan mettono Nursen sotto torchio, nelle Anticipazioni di Endless Love del 5 giugno 2024

Zehir ha scoperto dove si trova Nursen, la donna che assistette al presunto tentativo di suicidio della madre dello spregevole imprenditore. Il Soydere e Nihan la raggiungono in tutta fretta per interrogarla. Lui passa subito alle maniere forti, accusando Nursen di aver dichiarato il falso, firmando un documento che attestava il decesso di qualcuno che, invece, è ancora vivo e vegeto; poco dopo, la pittrice prova a spingerla a vuotare il sacco. Sentendosi alle strette, la signora decide di confessare: non si trattò di un tentativo di suicidio, Mujgan fu vittima di un tentato omicidio!

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.