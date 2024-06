Beautiful, Anticipazioni Puntata del 5 giugno 2024: Sheila mette in chiaro le cose con Katie. Ora è lei la donna di Bill!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful. Nella puntata della Soap in onda su Canale5 il 5 giugno 2024 vedremo che Sheila si presenterà da Katie per intimarle di stare lontana da Bill. Ora è lei la compagna di vita dello Spencer e nessuno, nemmeno la madre di suo figlio, dovrà mettersi in mezzo.

Nella puntata di Beautiful in onda il 5 giugno 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Sheila si prenderà la sua rivincita su Katie. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Carter si presenterà in ufficio dalla Logan e l’affronterà a muso duro dopo le sue incursioni a Villa Spencer. La rossa intimerà alla sua rivale di non presentarsi mai più a casa di Bill e di farsi da parte. Le dirà chiaramente di essere lei, ora, la donna e che il suo tempo è scaduto. Dovrà rimanere al suo posto se non vorrà farsi male. Intanto Brooke troverà Taylor distrutta e disperata a causa degli eventi. La Logan cercherà di consolarla.

Anticipazioni Beautiful: Sheila pronta a marcare il proprio territorio

Sheila non ha gradito per nulla le continue visite di Katie a casa di Bill. La Carter non ha più intenzione di permettere che la donna si presenti dal suo compagno, visibilmente colpito dall’ultimo incontro con la sua ex moglie. Per la rossa è arrivato il momento di chiarire le cose faccia a faccia con la sua rivale e coglierà la prima occasione utile per presentarsi alla Forrester, nell’ufficio della Logan, pronta a metterla al suo posto. Katie rimarrà sbigottita nel vedere la criminale, ormai libera, varcare la soglia della sua stanza con aria di sfida. E la discussione prenderà subito una piega molto fastidiosa.

Beautiful Anticipazioni: Sheila intima a Katie di stare lontana da Bill

Sheila entrerà nell’ufficio di Katie con aria di sfida e comincerà immediatamente a mettere le cose in chiaro. La rossa dirà alla sua rivale di non volerla mai più vedere a casa di Bill e di non voler neanche più sentire le sue lamentele e le sue critiche verso di lei e verso lo Spencer. Le intimerà di stare alla larga dalla villa del magnate, diventata ormai anche la sua dimora. La Carter sfiderà apertamente la sorella di Brooke e le ricorderà che non è più lei la compagna di Dollar Bill e che dovrà rassegnarsi a vederlo accanto all’unica persona, lei, che in tutti questi anni pare averlo capito e apprezzato più di chiunque altro. Per Katie sarà una prospettiva squallida e inaccettabile ma forse sarà costretta a rassegnarsi, se non vorrà che Sheila Carter e la sua furia si abbattano pure su di lei.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke trova Taylor distrutta dal dolore

Brooke è entusiasta della sua amicizia con Taylor e ha raccontato a Deacon quanto sia felice di aver smesso di farsi battaglia con la sua rivale. Ora hanno liquidato Ridge, eternamente confuso tra le sue due mogli, entrambe hanno guadagnato un’amica e una confidente. E Brooke sarà proprio questo per la Hayes in questo momento difficile. La Logan, dopo aver salutato lo Sharpe, busserà alla porta di casa della nuova amica e la troverà distrutta dal dolore. La psichiatra le rivelerà di sentirsi in colpa e di essere in grande difficoltà. Vorrebbe aiutare Steffy e mettere ko Sheila ma sua figlia glielo impedisce per paura che il suo sacrificio sia inutile e che porti solo altro dolore. La madre di Hope la abbraccerà con molto affetto e le ribadirà di essere al suo fianco.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 all'8 giugno 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.