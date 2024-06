La Promessa Anticipazioni 5 giugno 2024: Curro propone a Martina di sposarlo in gran segreto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 5 giugno 2024, alle ore 14.55 su Canale5, Martina si sentirà sempre più schiacciata dai suoi genitori. La ragazza potrà contare, per sua fortuna, su Curro. Il giovane le offrirà una soluzione a tutti i loro problemi e le chiederà di sposarlo in gran segreto. Intanto Cruz, avvisata da Petra, si presenterà negli alloggi della servitù per stanare l’ospite di Simona e Candela. Teresa, per fortuna, riuscirà a portare via Orengo prima che la marchesa lo scopra. Abel si congratulerà con Jana per aver fatto la diagnosi corretta al malessere di Jimena mentre Maria organizzerà una colletta per raccogliere il denaro per l’operazione di Salvador. Don Lorenzo e Cruz penseranno di contattare Beatriz Oltra e di portarla dalla loro parte per distruggere Margherita e Fernando.

Anticipazioni La Promessa: Curro propone a Martina di sposarlo

Martina è stretta in una morsa senza apparente uscita. I suoi genitori stanno facendo di tutto per convincerla a sposare Antonio e per tornare a Madrid. La ragazza non ne vuole sapere e nemmeno suo padre, che le ricorderà un momento molto dolce della sua infanzia passato con lui, riuscirà a farle cambiare idea. Ma come sottrarsi veramente a questo supplizio? A darle la possibilità concreta di salvarsi sarà Curro. Il giovane le proporrà di fuggire insieme e di sposarsi in gran segreto. Se lo faranno nessuno potrà imporre di convolare a nozze con un uomo che non ama.

La Promessa Anticipazioni: Una colletta per aiutare Salvador

Salvador ha dovuto rinunciare all’operazione. Il ragazzo non ha i soldi per pagare il costoso intervento e ha dovuto tirarsi indietro. I suoi amici non vogliono però abbandonarlo. Maria organizzerà una colletta e cercherà di raccogliere un po’ di denaro per dare una mano all’ex soldato. Intanto Abel si congratulerà con Jana per la giusta diagnosi fatta a Jimena, dopo un suo malore. Il medico confermerà che la ragazza ha avuto un crollo nervoso dopo aver avuto una discussione con Manuel. Teresa riuscirà a salvare Simona e Candela dall’ira di Cruz. Feliciano ha messo le due cuoche nei guai senza volerlo. Il giovane ha informato Petra di aver visto un uomo nella loro stanza e la cameriera ha subito informato Cruz del fatto. La marchesa si è così precipitata negli alloggi della servitù per controllare. Ma del maestro Orengo non ci sarà traccia grazie all’intervento dell’ex fidanzata di Mauro.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz e Don Lorenzo vogliono allearsi con Beatriz

Una strana lettera ha messo in allarme Cruz. La marchesa ha scoperto che Margherita ha inviato un messaggio a Beatriz e ha subito deciso di volerci vedere chiaro. Perché sua cognata si è rivolta alla ragazza che ha umiliato sua figlia. Nella mente della nobildonna si farà sempre più spazio un piano. In accordo con Don Lorenzo penserà di contattare la Oltra e di allearsi con lei, affinché le nozze di Martina saltino e Don Fernando e sua moglie subiscano la sua vendetta. Intanto Ramona riprenderà i sensi ma la sua salute non lascerà ancora tranquilli né Abel né Jana.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.