Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 aprile 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 24 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 aprile 2024 - vedremo che la decisione di Brooke nei confronti di Ridge sia definitiva. La Logan racconterà a Katie quello che è successo con il Forrester e della sua scelta – in accordo con Taylor – di non accettare più che il suo ex marito sia così confuso e di rompere definivitamente con lui. Le due sorelle finiranno per parlare anche di Bill e del suo estremo tentativo di tornare di nuovo alla carica e della preoccupazione di Katie per i risultati degli esami che dovrà a breve ritirare. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 24 aprile 2024 - la protagonista ha preso un'importante decisione di comune accordo con Onder: si recheranno sul luogo in cui, cinque anni prima, si consumò il delitto che fu attribuito al fratello gemello. Che cosa pensano di scoprire? Intanto, lo spietato imprenditore si sta mettendo in contatto con Tufan per dirgli che è il momento di procedere con il loro misterioso - e diabolico - piano. Emir non svela altro, ma è chiaro che il suo obiettivo sia colpire ed affondare Tarik. Infatti, poco dopo, suo braccio destro chiama proprio il fratello maggiore di Kemal... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 24 aprile 2024 - il piano di Lorenzo per mettere le mani sulla tenuta, ha funzionato Il conte si è assicurato un legale lasciapassare per impadronirsi di una parte cospicua delle terre dei Lujàn. Catalina sarà costretta a informare suo padre della clausola che il Capitano ha fatto aggiungere ai documenti del prestito, con la quale riuscirà a mettere le mani su un quarto de La Promessa se i marchesi non gli restituiranno il denaro da lui concesso. Don Alonso e sua figlia dovranno correre ai ripari e sperare soprattutto che il conte non rivoglia presto i suoi soldi. Intanto Jana arriverà a saturazione e non riuscirà più a sopportare il comportamento fastidioso di Cruz, che continuerà a pungolarla e a volerla lontana da Jimena. La cameriera supplicherà Manuel di parlare con sua madre e di far finire questo strazio.Qui la trama completa de La Promessa.

