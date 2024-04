La Promessa Anticipazioni 24 aprile 2024: Don Lorenzo ha in pugno la tenuta. Catalina e Don Alonso corrono ai ripari

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 24 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Catalina e Don Alonso cercheranno di fermare Don Lorenzo, pronto a mettere le mani - legalmente - su una parte della tenuta.

Il piano di Lorenzo per mettere le mani sulla tenuta, ha funzionato. Nella puntata de La Promessa che vedremo su Canale5 il 24 aprile 2024, alle ore 16.40, scopriremo che il conte si è assicurato un legale lasciapassare per impadronirsi di una parte cospicua delle terre dei Lujàn. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Catalina sarà costretta a informare suo padre della clausola che il Capitano ha fatto aggiungere ai documenti del prestito, con la quale riuscirà a mettere le mani su un quarto de La Promessa se i marchesi non gli restituiranno il denaro da lui concesso. Don Alonso e sua figlia dovranno correre ai ripari e sperare soprattutto che il conte non rivoglia presto i suoi soldi. Intanto Jana arriverà a saturazione e non riuscirà più a sopportare il comportamento fastidioso di Cruz, che continuerà a pungolarla e a volerla lontana da Jimena. La cameriera supplicherà Manuel di parlare con sua madre e di far finire questo strazio.

Anticipazioni La Promessa: Don Lorenzo ha messo Don Alonso con le spalle al muro

Catalina è in crisi, ha combinato un vero pasticcio. La giovane marchesina ha dato troppa fiducia a Don Lorenzo e ha permesso che il conte mettesse mano a dei documenti molto importanti. Il Capitano ha fatto inserire una clausola – molto vantaggiosa per lui – sulle carte del prestito che ha concesso ai marchesi di Lujàn. Secondo la postilla da lui aggiunta, se la famiglia di Don Alonso non gli restituirà il denaro da lui prestato quando lui lo chiederà indietro, un quarto delle terre della tenuta passeranno automaticamente in suo possesso. Un piano davvero ingegnoso e un intrigo in cui la povera Catalina è caduta, suo malgrado, con tutte le scarpe.

La Promessa Anticipazioni: Catalina e Don Alonso corrono ai ripari

Catalina dovrà informare il padre di questa brutta novità, che rischia di mettere la tenuta in pericolo. La marchesina affronterà la verità insieme a Don Alonso, che comincerà a pensare a un modo per fermare il Capitano e per impedire che metta mano alle sue proprietà. Il marchese cercherà di prendere altro tempo per restituire il denaro ma incontrerà l’ostilità del padre di Curro, che vorrà invece chiudere la faccenda il prima possibile. Insomma nonostante Elisa sia fuori da giochi, per i Lujàn i drammi non sono ancora finiti.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana supplica Manuel di fermare Cruz

Jana ha detto basta ma Cruz non ha ancora smesso di tormentarla. La cameriera è stanca di avere la marchesa sempre alle calcagna e di non poter fare il lavoro per cui è stata chiamata, ovvero occuparsi di Jimena. Furiosa di essere sempre sotto controllo e persino criticata, arriverà a supplicare Manuel di chiarire le cose con sua madre, una volta per tutte. Il marchese dovrà spiegare alla sua mamma di aver chiesto lui a Jana di dare una mano alla moglie e di lasciarla in pace, sicuro che lei possa davvero aiutare.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 22 al 26 aprile 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.