Endless Love Anticipazioni 24 aprile 2024: Emir vuole incastrare Tarik!

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 24 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che Emir sta mettendo in atto un misterioso piano per incastrare Tarik...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 aprile 2024, alle 14:10, Nihan e Kemal stanno parlando a casa di quest'ultimo, quando all'improvviso si presenta Asu, la quale vuole brindare con il Soydere per l'acquisto dell'abitazione. La pittrice, per non farsi vedere, si defila rapidamente, prima nascondendosi in camera e poi scappando via alla prima occasione. In seguito, Asu alza un po' troppo il gomito e, ubriaca, prova a sedurre l'ingegnere, che però non cede alle sue avances. Dopodiché, la Sezin ed Onder decidono d'incontrarsi sul luogo dell'omicidio attribuito ad Ozan, mentre Emir chiama Tufan per dirgli di procedere con il loro piano misterioso per incastrare Tarik. Poi, quest'ultimo viene chiamato proprio dal braccio destro dell'imprenditore...

Endless Love Anticipazioni: Kemal indaga...

Nihan temeva il peggio: aveva il terrore che Ozan potesse pagare le conseguenze del suo insano gesto. Pertanto, la giovane va a parlarne direttamente con Kemal. Quest'ultimo ha garantito all'ex che né lui né tantomeno Salih avessero intenzione di sporgere denuncia contro il fratello, nonostante ci fosse una prova schiacciante: un video che lo inchioda per l'incendio della barca. Dopodiché, il Soydere ha cambiato argomento. L'ingegnere insiste: vuole che la Sezin gli confessi da che cosa dovette proteggere Ozan, quando, cinque anni prima, lo lasciò per sposare Emir...

Endless Love Anticipazioni: Asu prova a sedurre Kemal...

Kemal e l'amata stanno parlando a casa del primo, quando vengono improvvisamente interrotti dall'arrivo di Asu. Quest'ultima si presenta a sorpresa per brindare all'acquisto dell'abitazione. Nihan va a nascondersi in camera per non farsi vedere, e, non appena ne ha l'occasione, fugge via in tutta fretta. Asu, invece, sta bevendo un po' troppo, tanto che, alla fine, si ubriaca. Ebbra, la mora tenta di sedurre il Soydere, il quale, però, non cede alle sue avances e lo manda a dormire da sola in camera da letto...

Emir vuole incastrare Tarik, nelle Anticipazioni di Endless Love del 24 aprile 2024

La protagonista ha preso un'importante decisione di comune accordo con Onder: si recheranno sul luogo in cui, cinque anni prima, si consumò il delitto che fu attribuito al fratello gemello. Che cosa pensano di scoprire? Intanto, lo spietato imprenditore si sta mettendo in contatto con Tufan per dirgli che è il momento di procedere con il loro misterioso - e diabolico - piano. Emir non svela altro, ma è chiaro che il suo obiettivo sia colpire ed affondare Tarik. Infatti, poco dopo, suo braccio destro chiama proprio il fratello maggiore di Kemal...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.