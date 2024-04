Beautiful, Anticipazioni Puntate del 24 aprile 2024: E' finita! Brooke ora ne è certa

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 24 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Brooke rivelerà a Katie di aver deciso di non tornare insieme a Ridge mentre Steffy e Finn continueranno ad attendere notizie su Sheila.

La puntata di Beautiful che vedremo su Canale5 il 24 aprile 2024, alle ore 13.45, ci farà scoprire che la decisione di Brooke nei confronti di Ridge sia definitiva. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan racconterà a Katie quello che è successo con il Forrester e della sua scelta – in accordo con Taylor – di non accettare più che il suo ex marito sia così confuso e di rompere definivitamente con lui. Le due sorelle finiranno per parlare anche di Bill e del suo estremo tentativo di tornare di nuovo alla carica e della preoccupazione di Katie per i risultati degli esami che dovrà a breve ritirare.

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Finn in attesa di notizie su Sheila

Sheila sta fuggendo. La Carter è stata ormai scoperta e non può certo rimanere con le mani in mano ma deve allontanarsi velocemente dalla città, prima che sia troppo tardi. La polizia è alle sue calcagna e Steffy e Finn stanno aspettando trepidanti notizie su di lei. I due ragazzi sperano che la rossa venga catturata al più presto e che l’incubo finisca il prima possibile. La criminale non può rimanere libera, deve essere fermata. Baker ha promesso alla Forrester e a suo marito di avere la massima attenzione e di riuscire finalmente a chiudere questa brutta faccenda.

Beautiful Anticipazioni: Brooke rivela a Katie di aver chiuso con Ridge

Brooke ha preso la sua decisione e non sembra voler tornare indietro sui suoi passi. La bionda si troverà a raccontare a Katie quanto successo con Ridge e sarà molto contenta di aver trovato in Taylor un'alleata e non una nemica, come invece successo in altre occasioni. La piccola Logan sarà molto stupita da come sua sorella e la sua storica rivale abbiano trovato un punto di incontro e abbiano gelato il Forrester. Le rivelerà di essere fiera di loro, così come lo è di se stessa, per non aver ceduto alle lusinghe di Bill, tornato alla carica con lei.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Katie confessa di aver chiuso con Bill, per sempre

Come Brooke anche Katie avrà da raccontare novità alla sorella. La piccola Logan rivelerà alla bionda di aver deciso di non accettare la corte di Bill e di avergli detto di essere felice insieme a Carter, che le sta riservando cure e attenzioni che non aveva da tempo. Katie confesserà anche di essere molto preoccupata per i risultati delle analisi che dovrà ritirare a breve e che le riveleranno le sue attuali condizioni di salute dopo il trapianto. La bruna sarà molto tesa e spererà di ricevere buone notizie ma dirà anche di non volere che nessuno l’accompagni, per evitare di riempire di tensione anche lui.

