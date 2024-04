Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 19 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 aprile 2024 - Deacon ha ormai le mani in pasta ed è chiaro che sia il complice perfetto di Sheila. Lo Sharpe esaudirà un desiderio molto pericoloso della Carter. La rossa lo pregherà di cancellare i video di sorveglianza de Il Giardino, dove lei appare. Nonostante l’iniziale ritrosia, il padre di Hope cederà a questa richiesta, mettendosi pure lui a rischio arresto. Baker gli chiederà infatti di visionare i filmati ma lui farà in modo di fargli vedere solo quelli in cui la rossa non appare. Ma come farà? Scopriamolo insieme. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 19 aprile 2024 - Tarik ha sentito Zeynep parlare al telefono con Ozan e, furibondo, ha deciso di metterla in punizione: da questo momento in avanti, non potrà più uscire, se non sarà lui ad accompagnarla. Mentre la sorella si dispera, Tarik riceve una chiamata da parte di Emir. Quest'ultimo, diabolico come sempre, ha una proposta inattesa da fargli. Emir vorrebbe dargli tutti i soldi di cui ha bisogno per aprire il suo nuovo negozio. Il primogenito di Huseyin, benché sia consapevole che Kemal, quando lo scoprirà, reagirà in malo modo, accetta senza farsi troppi scrupoli. Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 aprile 2024 - Per Salvador e Maria le cose si metteranno sempre più male. La Fernandez si renderà sempre più conto che i consigli di Lope e delle sue amiche erano più che mai fondati. La cameriera e il suo futuro marito saranno sempre più lontani e in crisi e tra loro parrà che la situazione non possa sistemarsi presto. Molto diversa invece la situazione tra Martina e Curro. La loro storia d’amore andrà a gonfie vele tanto da spingere il giovane conte a organizzare un picnic a sorpresa per la sua innamorata. Lope e Jana si offriranno di dargli una mano a preparare tutto.Qui la trama completa de La Promessa.

