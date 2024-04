Endless Love Anticipazioni 19 aprile 2024: Tarik punisce Zeynep e tradisce Kemal!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 19 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che Tarik prima mette in punizione Zeynep, poi accetta l'aiuto economico da parte di Emir...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 aprile 2024, alle 14:10, Tarik, dopo aver rifiutato l'aiuto economico di Fehime, che gli avrebbe dato i suoi bracciali, origlia una conversazione telefonica tra Zeynep e Ozan. Quest'ultimo, nonostante il divieto di Nihan e i continui rifiuti da parte dell'amata, non fa che starle con il fiato sul collo. Anche se Zeynep gli stia dicendo - di nuovo - di non volerlo più sentire, il fratello maggiore, sentendo che sta parlando con Ozan, s'infuria e decide di punirla. Tarik le fa sapere che d'ora in poi potrà uscire soltanto se lui l'accompagnerà. Dopodiché, Emir contatta Tarik per proporgli un aiuto economico: gli darà il denaro necessario per aprire il suo nuovo negozio. Il primogenito di Huseyin accetta...

Endless Love Anticipazioni: Tarik ha un sogno irrealizzabile...

Tarik, al solito, ha grandi progetti per il suo futuro, ma si trova in una situazione economicamente piuttosto complessa. Il primogenito di Casa Soydere si è messo in testa di aprire un nuovo negozio, però si rende conto che questo non è un sogno facilmente realizzabile, non disponendo di tutto il denaro che servirebbe quantomeno per partire. Fehime, dispiaciuta per questa situazione, vorrebbe dargli una mano, offrendogli i suoi braccialetti; Tarik, però, non se la sente di accettare, e quindi gentilmente rifiuta l'aiuto materno...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep non ne può più di Ozan!

Ozan continua a stare con il fiato sul collo di Zeynep, nonostante quest'ultima continui a respingerlo, e nonostante Nihan gli abbia chiesto più volte di starle alla larga. Il giovane, imperterrito, sta chiamando di nuovo Zeynep, la quale risponde alla telefonata, ma soltanto per chiederle di smettere di cercarla e di lasciarla in pace una volta per tutte. Questa conversazione, però, viene origliata dal fratello maggiore, che non reagisce per niente bene...

Tarik punisce Zeynep e tradisce Kemal, nelle Anticipazioni di Endless Love del 19 aprile 2024

Tarik ha sentito Zeynep parlare al telefono con Ozan e, furibondo, ha deciso di metterla in punizione: da questo momento in avanti, non potrà più uscire, se non sarà lui ad accompagnarla. Mentre la sorella si dispera, Tarik riceve una chiamata da parte di Emir. Quest'ultimo, diabolico come sempre, ha una proposta inattesa da fargli. Emir vorrebbe dargli tutti i soldi di cui ha bisogno per aprire il suo nuovo negozio. Il primogenito di Huseyin, benché sia consapevole che Kemal, quando lo scoprirà, reagirà in malo modo, accetta senza farsi troppi scrupoli.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.