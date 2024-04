Beautiful, Anticipazioni Puntata del 19 aprile 2024: Sheila convince Deacon a sporcarsi le mani e a compiere un crimine

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 19 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Sheila convincerà Deacon a cancellare il video della sorveglianza dove lei appare. Lo Sharpe farà guadagnare del tempo prezioso alla Carter.

Deacon ha ormai le mani in pasta ed è chiaro che sia il complice perfetto di Sheila. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 19 aprile 2024, alle ore 13.50 su Canale5, vedremo lo Sharpe esaudire un desiderio molto pericoloso della Carter. La rossa lo pregherà di cancellare i video di sorveglianza de Il Giardino, dove lei appare. Nonostante l’iniziale ritrosia, il padre di Hope cederà a questa richiesta, mettendosi pure lui a rischio arresto. Baker gli chiederà infatti di visionare i filmati ma lui farà in modo di fargli vedere solo quelli in cui la rossa non appare. Ma come farà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Beautiful: Deacon avverte Sheila che Baker è sulle su tracce

Deacon ha allertato Sheila e le ha rivelato che Steffy l’ha riconosciuta ed è sulle sue tracce insieme a Baker. Lo Sharpe ha invitato la Carter a lasciare immediatamente Los Angeles, prima che la polizia si metta alla sua ricerca. La rossa non ha però alcuna intenzione di fuggire, non ora e non così in fretta. Ha così chiesto al suo amico di depistare il detective e di darle ancora del tempo. Deacon sarà così costretto a trovare un escamotage per impedire agli agenti di avere la certezza che Sheila fosse davvero a Il Giardino e che la donna che ha visto Steffy sia davvero la malefica criminale.

Beautiful Anticipazioni: Deacon cancella un video per proteggere Sheila

Deacon cederà alle richieste di Sheila e cancellerà il video in cui la rossa compare. Lo Sharpe dovrà però inventare una scusa plausibile per non far insospettire Baker, che sicuramente si accorgerà che tra le registrazioni c’è qualcosa che manca. Il padre di Hope inventerà che il sistema di sicurezza molte volte fa cilecca e, interrompendosi la rete wifi, le telecamere non riescono a registrare tutto quello che succede. Il barista sarà convincente e Baker sembrerà dargli credito ma Steffy, convinta di quanto ha visto, continuerà a insistere che si debba indagare più a fondo e che debbano essere avvertite tutte le volanti a Los Angeles. C’è una pericolosa assassina in circolazione e va fermata.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila la farà franca?

Deacon aiuterà ancora una volta Sheila e lei guadagnerà del tempo prezioso per darsi alla fuga. Ma la rossa non avrà ancora intenzione di darsela a gambe. Nella sua mente ci sarà solo un grande desiderio di vendetta contro Steffy. Intanto Brooke e Hope, in ansia per la notizia che Sheila sia ancora viva, rifletteranno su quanto sta succedendo nelle loro vite e nel discorso sarà nominato pure Ridge. Hope rincuorerà sua madre e la spingerà a non farsi abbattere dagli eventi; là fuori c’è sicuramente chi saprà amarla come lei desidera.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 20 aprile 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.