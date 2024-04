Beautiful Anticipazioni Puntate dal 14 al 20 aprile 2024: Finn e Steffy stanano Sheila mentre Bill è di nuovo una furia!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 14 al 20 aprile 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 14 al 20 aprile 2024, alle ore 13.50 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap:

Puntata in onda Domenica 14 aprile 2024

Deacon è sempre più convinto che Sheila debba costituirsi. Lo Sharpe è molto preoccupato che la polizia li scopra e finiscano entrambi nei guai. Intanto, alla Forrester Creations, Hope continua a urlare contro Thomas e sfoga tutta la sua rabbia contro di lui. La Logan non riesce a perdonargli di aver ingannato Brooke ma soprattutto di aver coinvolto Douglas. Il Forrester cerca di spiegarsi ma senza riuscire a ottenere nulla se non rancore. Brooke invece incontra Carter e, al corrente del rapporto tra lui e sua sorella, rivela al Walton che sarebbe molto felice di vedere Katie al suo fianco. Bill tenta un'altra volta di convincere la piccola Logan a tornare insieme a lui.

Puntata in onda Lunedì 15 aprile 2024

Katie non ha alcuna intenzione di accettare di nuovo Bill nella sua vita, non dopo aver saputo che il suo ex marito è tornato alla carica anche con sua sorella. La più giovane delle sorelle Logan ribadisce all'ex consorte di aver voltato pagina, di essere ancora molto legata a lui ma di non riuscire più a pensare a una vita insieme. Intanto Finn e Steffy arriveranno alla conclusione che Sheila abbia inscenato la sua morte per sfuggire al carcere.

Puntata in onda Martedì 16 aprile 2024

Finn e Steffy vogliono vederci chiaro nella faccenda Sheila e decidono di recarsi da Deacon per capire se lui abbia qualche informazione sulla Carter. Marito e moglie sono al corrente del rapporto stretto che c'è tra lo Sharpe e la rossa e sono certi che lui possa sapere qualcosa in più sulla sua fuga e sul suo inganno.

Puntata in onda Mercoledì 17 aprile 2024

Finn e Steffy parlano chiaramente a Deacon della loro teoria e cercano di spillargli informazioni utili a trovare l'assassina. Lo Sharpe si guarda bene dal farsi sfuggire qualsiasi informazione ma comincia a sudare freddo quando scopre che i due hanno trovato le prove schiaccianti dell'inganno della Carter proprio analizzando i reperti biologici che la polizia ha consegnato al dottore. Insomma Deacon capirà che Finn e la sua consorte non hanno alcun dubbio che Sheila sia viva e abbia inscenato la sua morte.

Puntata in onda Giovedì 18 aprile 2024

Bill è una furia. Il magnate è stato nuovamente rifiutato da Katie e stavolta non è riuscito a sopportarlo. Liam cerca di calmarlo ma senza riuscirci, visto che lo Spencer senior ha scoperto che la sua ex moglie ha cominciato una relazione con Carter. In preda alla rabbia, si lascia andare a un impeto di vera e propria ira.

Puntata in onda Venerdì 19 aprile 2024

Bill sembra aver perso il senno ed è tanto furioso da aver di nuovo indossato la collana con la spada, quella che ha sempre rappresentato il suo lato più violento e distruttivo. Steffy e Finn riuniscono la famiglia per raccontare a tutti la novità su Sheila. I due rivelano a Brooke, Eric, Carter, Liam e Hope che secondo loro la malefica rossa è ancora a piede libero e ha inscenato la sua morte.

Puntate in onda Sabato 20 aprile 2024

Deacon aggredisce Sheila accusandola di averlo messo in pericolo. Lo Sharpe le rivela della visita di Steffy e Finn e della loro convinzione che lei sia ancora viva. Il barista la sprona a lasciare il suo appartamento prima che sia troppo tardi. La rossa accetta di andarsene ma non prima di averlo ringraziato per tutto il bene che gli ha fatto e averlo salutato con un bacio carico di passione. Più tardi Steffy e Finn tornano a Il Giardino per un romantico incontro, atto a cancellare il loro dramma avvenuto proprio dietro al ristorante. Quando Steffy si allontana per telefonare, si imbatte in una donna su cui, accidentalmente, rovescia il drink che ha in mano. Alla Forrester bastano pochi minuti per riconoscerla e per capire che si tratta di Sheila, visto che ha un dito del piede destro tagliato di netto. La Carter fugge mentre la figlia di Ridge corre a rivelare tutto a suo marito. I ragazzi parlano immediatamente con lo Sharpe, che finge di non saperne nulla e di non aver più visto la pericolosa criminale.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.