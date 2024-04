Endless Love Anticipazioni Puntate dal 15 al 20 aprile 2024: Emir corteggia Zeynep e lei ci sta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della nuova soap opera turca Endless Love, in onda dal 15 al 20 aprile 2024 su Canale 5, dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 15 aprile 2024

Emir si è messo sulle tracce di Nihan, che ha il telefono spento. Dato che ha saputo da Asu che la moglie si era recata presso la fondazione "Figli del sole", l'imprenditore raggiunge subito la struttura. Così scopre una deviazione non ben segnalata che lo condurrà dritto dritto alla piccola baita abbandonata in cui Nihan aveva trovato rifugio insieme a Kemal poco prima.

Puntata in onda Martedì 16 aprile 2024

Emir scopre che Ozan ha dato fuoco alla barca di Salih. Dopo averlo rimproverato, l'imprenditore si congratula con il cognato, che, in fin dei conti, ha agito in quel modo per raggiungere il suo obiettivo, e quindi è comunque meritevole della sua stima. Intanto, Nihan li vede confabulare, ed inizia a pensare che Emir stia manipolando Ozan; allora prende di petto quest'ultimo, che prova a nasconderle un'ustione sulla mano. Dopodiché, la giovane s'imbatte in Salih, che le racconta dell'incendio. Nihan capisce che Ozan è l'autore del rogo.

Puntata in onda Mercoledì 17 aprile 2024

Salih invita Kemal a provare a dimenticare Nihan, che secondo lui non è sincera. L'ingegnere, invece, le crede quando gli dice che è stata costretta a sposare Emir. Intanto, quest'ultimo minaccia Banu: se non abortirà, saranno guai. Zeynep, invece, si scontra con Salih, che ha deciso di chiedere la sua mano senza prima consultarla. Inoltre, la ragazza deve continuare ad avere a che fare con Ozan, il quale le sta sempre con il fiato sul collo.

Puntata in onda Giovedì 18 aprile 2024

Nihan ha il forte sospetto che sia stato Emir a spingere Ozan a dare fuoco alla barca di Salih, e ne parla con Kemal. In un secondo momento, quest'ultimo firma dei documenti preparati dalla società di consulenza di Rashid, ma in seguito viene a sapere che in verità questa società non esiste; pertanto, rischia di finire dietro le sbarre per aver firmato dei documenti illegali. Convinto che ci sia lo zampino del rivale, Kemal, con l'aiuto di Salih, va a prendere di petto Rashid per estorcergli una confessione: pretende di sapere come lui ed Emir lo abbiano incastrato. Intanto, Banu affronta la pittrice: vuole che lasci il marito, così che possa finalmente stare con lei.

Puntata in onda Venerdì 19 aprile 2024

Tarik, dopo aver rifiutato l'aiuto economico di Fehime, che gli avrebbe dato i suoi bracciali, origlia una conversazione telefonica tra Zeynep e Ozan. Quest'ultimo, nonostante il divieto di Nihan e i continui rifiuti da parte dell'amata, non fa che starle con il fiato sul collo. Anche se Zeynep gli stia dicendo - di nuovo - di non volerlo più sentire, il fratello maggiore, sentendo che sta parlando con Ozan, s'infuria e decide di punirla. Tarik le fa sapere che d'ora in poi potrà uscire soltanto se lui l'accompagnerà. Dopodiché, Emir contatta Tarik per proporgli un aiuto economico: gli darà il denaro necessario per aprire il suo nuovo negozio. Il primogenito di Huseyin accetta.

Puntate in onda Sabato 20 aprile 2024

Kemal costringe Nihan a confessare. Quest'ultima, con le spalle al muro, ammette di aver sposato Emir soltanto per proteggere Ozan. Aggiunge però di non poter rivelare altro. Sollevato e al contempo preoccupato, l'ingegnere contatta Salih e Leyla perché bisognoso di parlarne con qualcuno. In un secondo momento, Nihan e Banu s'incontrano, dato che entrambe hanno ricevuto gli scatti della sera dell'assassinio di cui Ozan è stato accusato. Dopodiché, la pittrice affronta l'argomento con Onder, che le confida che lui e Vildan sapevano già che quella fatidica notte c'era un'altra ragazza. Nel frattempo, Emir sta sussurrando all'orecchio del cognato che Kemal è tornato ad Istanbul per vendicarsi di Nihan, e che anche loro famigliari ne pagheranno le conseguenze. Allora, Ozan affronta a brutto muso la sorella, accusandola di mettere tutti in pericolo per la sua vicinanza con l'ex. Per finire, a Casa Soydere c'è aria di festa: si è venuto a sapere che Zeynep vuole fidanzarsi con Salih. Tuttavia, nessuno sa che lei ha accettato l'invito dello spietato imprenditore. Emir, che vuole conquistarla, la porterà in elicottero a vedere fuori città il concerto del suo cantante preferito.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.